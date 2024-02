Strasbourg – PSG : Le onze de Luis Enrique avec une nouvelle innovation

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, va innover une nouvelle fois dans son onze contre Strasbourg, vendredi.

Le Paris Saint-Germain affronte Strasbourg ce vendredi soir en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Tenu en échec par le Stade Brestois lors de la précédente journée, le PSG compte repartir du Stade de la Meinau avec les trois points de la victoire ce soir. Luis Enrique a d’ailleurs prévu une nouvelle surprise dans son onze pour pouvoir sortir du piège des Alsaciens.

Le PSG n’a plus droit à l’erreur

Accroché par Brest le weekend dernier, le PSG (1er, 44 pts) a perdu deux points dans la course au titre n’a désormais que 6 points d’avance sur Nice (2e, 38pts). Ainsi, le club parisien n’a plus droit à l’erreur et doit se relancer avec une victoire dès ce vendredi. Ce qui justifie les changements importants opérés par Luis Enrique dans le onze qui affronte Strasbourg ce soir. Si rien ne devrait bouger dans les buts avec la présence de Gianluigi Donnarumma, il ne devrait pas être de même dans les autres secteurs.

Getty Images

Luis Enrique modifie toute la défense

Les premiers changements interviennent déjà en défense. Titulaire sur le flanc gauche de la défense le weekend dernier, Lucas Beraldo devrait retrouver le banc permettant ainsi à Lucas Hernandez de retrouver son poste de prédilection. En outre, le capitaine, Marquinhos va faire son retour dans le onze en reprenant sa place aux côtés de Danilo Pereira dans l’axe de la défense. Laissé au repos par le PSG suite à l’élimination du Maroc en 8es de finale de la CAN 2023, Achraf Hakimi ne sera pas de la partie. Ainsi, Luis Enrique devrait reconduire Carlos Soler au poste d’arrière droit où Warren Zaire-Emery avait joué le weekend dernier.

Encore une innovation de Luis Enrique en attaque

Latéral droit contre le Stade Brestois, Warren Zaire-Emery va retrouver son poste de prédilection face à Strasbourg. Le jeune international français devrait retrouver sa place devant la défense. WZE serait entouré de Manuel Ugarte et de Fabian Ruiz pour animer l’entrejeu. Luis Enrique va aussi opérer un changement en attaque. Composé de Kolo Muani, Mbappé et Barcola (suspendu) le weekend dernier, le trio d’attaque de ce soir devrait être formé par Marco Asensio, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani.

Getty

La compo attendue du PSG contre Strasbourg

Donnarumma - Soler, Marquinhos (cap), Danilo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz - Asensio, Mbappé, Kolo Muani.