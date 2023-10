Strasbourg - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le RC Strasbourg accorde son hospitalité à Nantes, ce vendredi, dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Les dernières news ici.

Après les matchs des Européens, les amoureux du sport roi retrouvent la Ligue 1 de France dès ce weekend, précisément à partir de ce vendredi. Un duel entre le RC Strasbourg et le FC Nantes va lancer les hostilités au Stade de la Meinau en ouverture de la huitième journée.

Strasbourg et Nantes en quête de rebond

Avec un bon début de saison cette année contrairement à la campagne écoulée où il fallait attendre la 10e journée pour jouir de la première victoire, le RC Strasbourg fait mieux cette saison. En effet, les hommes de Patrick Vieira comptent trois victoires (contre Lyon, Toulouse et récemment dans le derby de l’Est à Metz), un nul et trois défaites (à Monaco, Nice et contre Lens la semaine dernière). Huitième de Ligue 1 avec 10 points après sept journées, les Alsaciens visent leur quatrième victoire cette saison.

S'abonner à DAZN dès aujourd'hui Trouver les meilleures offres

De l’autre côté, le FC Nantes qui sort d’une défaite (3-1) contre le Stade Rennais, va tenter de se relancer. Les protégés de Pierre Aristouy font moins bons que leurs prochains adversaires en championnat. En effet, après sept journées en Ligue 1, les Canaris pointent à la 10e place de Ligue 1, à deux longueurs de Strasbourg. Ils comptent deux victoires, deux matchs nuls et trois défaites cette saison.

L'article continue ci-dessous

Horaire et lieu du match

Strasbourg – Nantes

8e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Meinau Strasbourg

A 21h française

Les équipes probables du Strasbourg – Nantes

Strasbourg: Sels - Senaya, Nyamsi, Perrin, Delaine - Diarra, Doukouré, Deminguet - Angelo, Emegha, Bakwa.

Nantes: Lafont - Pierre-Gabriel, Cömert, Castelletto, Merlin - Chirivella, Douglas - Bamba, Mollet, Simon - Abline.

Sur quelle chaîne suivre le match Strasbourg - Nantes

La rencontre entre Strasbourg et le FC Nantes Rennais sera à suivre ce vendredi 06 octobre 2023 à partir de 21h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.