Strasbourg, Keller : "L'urgence et la raison commandent"

Dans un communiqué officiel, le président du RC Strasbourg a donné son sentiment sur la décision prise par la LFP de suspendre la L1.

Plus de et de "jusqu'à nouvel ordre". C'est la mesure prise par la LFP ce vendredi matin. La Ligue de Football Professionnel a emboîté le pas aux autres championnats dont la et la qui ont déjà annoncé la suspension de leur ligue pour les deux prochaines journées en , et jusqu'à nouvel ordre en , en raison du Coronavirus. Depuis, la et la ont imité les autres championnats en suspendant la compétition.

Marc Keller, le président du RC , a publié un communiqué sur le site officiel du club dans lequel il s'exprime suite à la suspension du championnat de de ordonné ce vendredi par la LFP : "La santé des spectateurs, comme celle de l'ensemble des citoyens, est plus que jamais une priorité absolue. Le Racing souscrit donc pleinement à la décision prise par la LFP de suspendre la L 1 jusqu'à nouvel ordre".

"Le foot représente une part précieuse de la vie sociale, sa parenthèse festive et joyeuse"

"Il survient des moments où l'urgence et la raison commandent. Une grande incertitude plane désormais sur le déroulement des matches de foot dans notre pays mais aussi dans toute l'Europe. La situation est évolutive et ne permet qu'une visibilité relative. Le Racing, comme tous les amoureux du football et du sport en général, espère néanmoins, malgré toutes les difficultés liées à la propagation du coronavirus et qui touchent tout un chacun dans sa vie quotidienne, que les compétitions en cours puissent arriver à leur terme"..

"Le foot représente une part précieuse de la vie sociale, sa parenthèse festive et joyeuse. Grâce à ses supporters, la Meinau est, à cet égard, un magnifique lieu de rassemblement et de partage. Lorsque nous y retournerons, nous tous, cela voudra dire aussi qu'un match plus important encore aura été gagné. À cette heure, c'est mon voeu le plus cher", a conclu le président du Racing Club de Strasbourg.

Pour rappel, Didier Quillot, lors du point presse organisé ce vendredi matin a assuré que la Ligue 1 reprendrait ses droits une fois la crise passée : "Dès l’instant où le championnat est suspendu, il faut qu’il reprenne et il faut qu’il s’achève. Pour cela il faut, premièrement, voir l’évolution des risques sanitaires, deuxièmement voir la libération éventuelle de dates que serait amené à faire l’UEFA, certains d’entre-vous l’ont fait en évoquant, avec un point d’interrogation sur l’Euro, c’est évident que c’est cela dont on parle quand il s’agit d’évoquer la libération des dates. S’adapter c’est prendre compte des risques sanitaires et tenir compte du calendrier après les décisions de l’UEFA. Nous, notre championnat est suspendu, il n’est pas arrêté et donc il reprendra et s’achèvera".