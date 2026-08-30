Steven Berghuis : « Je dois remercier Daley Blind pour cela »

Steven Berghuis a remercié Daley Blind pour le conseil à l’origine de son but contre Telstar. L’attaquant de l’Ajax a inscrit le 0-2 dimanche lors de la victoire 0-4 à Velsen-Zuid et a révélé après la rencontre au journaliste d’ESPN Hans Kraay junior que Blind, blessé, lui avait donné ce conseil quelques jours plus tôt.

Berghuis a joué un rôle majeur contre Telstar avec un but et deux passes décisives. Son corner a amené le but de l’ouverture du score de Davy Klaassen en première période, avant qu’il ne marque lui-même après la pause et ne permette à Tolu Arokodare d’inscrire le 0-3. « Je pense que c’était tout simplement une bonne victoire. C’est aussi un peu vers ça que nous devons tendre : ce genre de victoires. »

C’est surtout sur son propre but que Berghuis a repensé à une conversation avec Blind. Le gaucher est repiqué depuis le côté droit, a éliminé son adversaire d’un crochet avant de marquer du pied droit. Blind n’a pas joué contre Telstar en raison d’une blessure, mais il avait bien observé jeudi après la victoire 5-3 contre le FC Sion en barrages de la Ligue Conférence.

« Il y a quelqu’un qui regarde, et c’est Daley Blind », a raconté Berghuis avec le sourire en revoyant son but. « Il est venu me voir après le match contre Sion et il m’a dit : “Tu dois faire plus souvent ce crochet, parce qu’ils s’attendent à ce que tu partes sur la gauche.” Contre Sion, je suis repiqué à l’intérieur deux ou trois fois. Je dois remercier Daley pour ça. »

Selon Berghuis, le conseil de Blind a une valeur supplémentaire en raison de son expérience de défenseur. « Ce genre de détails est important. C’est évidemment un défenseur et il m’a dit : “Je te vois et je regarde ça du point de vue d’un défenseur. Je pense que c’est bien si tu apportes de la variété dans ton crochet.” Ça m’a fait réfléchir à nouveau. On en a aussi besoin. »

Berghuis s’est également montré élogieux envers Tolu, lui aussi buteur contre Telstar. « Il apporte vraiment une bonne énergie. C’est un gars agréable à avoir dans le vestiaire, il a de l’humour et l’envie de prouver. Il a terriblement envie de prendre sa revanche après une saison difficile à Wolfsburg. »

Le routinier voit en outre plusieurs qualités chez l’attaquant de pointe. « Il a évidemment beaucoup d’armes avec sa puissance et sa vitesse. On peut le trouver dans les airs, mais aussi au sol. Je pense que c’est un bon renfort pour nous », a déclaré Berghuis, qui a de nouveau évolué sur le côté droit.

Berghuis ne s’inquiète par ailleurs pas de la concurrence de Viktor Tsygankov, qui ne faisait pas encore partie du groupe. « Les bons joueurs sont toujours les bienvenus. C’est ce qui se disait aussi quand je suis arrivé et que Neres et Antony étaient encore là. Je pense que les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble. »