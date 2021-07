Sterling revient sur l'affaire du pénalty

L'ailier des Trois Lions revient sur la fameuse affaire du pénalty face au Danemark.

Raheem Sterling a affirmé qu'il y avait eu un contact avec le Danois Joakim Maehle lors du penalty qui a décidé de la victoire 2-1 de l'Angleterre en demi-finale de l'Euri 2020.

Sterling affirme qu'il s'agit d'une "sanction claire"

La décision d'accorder un penalty à l'Angleterre après 102 minutes de jeu à Wembley a été confirmée par un contrôle VAR et Harry Kane a triomphé devant Kasper Schmeichel.

Plus tôt, l'Angleterre avait pris du retard sur un superbe coup franc à longue distance de Mikkel Damsgaard avant que Sterling n'oblige Simon Kjaer à égaliser.

Sterling a déclaré qu'il estimait que la décision d'accorder la pénalité en prolongation était correcte, déclarant à ITV: "Je suis entré dans la surface, il a sorti sa jambe droite et cela a touché ma jambe donc c'est clair.'

"Tant que ça va au fond du filet, c'est tout ce qui compte." Sterling a marqué trois fois sur la route de l'Angleterre vers la finale à Wembley, où les Trois Lions affronteront l'Italie dimanche soir.

L'attaquant de Manchester City a déclaré que l'expérience de revenir après avoir concédé son premier but du tournoi serait très utile à l'Angleterre contre les Azzurri de Roberto Mancini.

"C'était une performance de haut niveau", a déclaré le joueur de 26 ans. « Nous avons dû creuser profondément. C'était la première fois que nous concédions, mais nous avons bien réagi et avons montré un bon état d'esprit. "Nous savions que ce serait difficile. Nous sommes restés patients et nous savions que les jambes et l'agressivité que nous avions dans l'équipe nous serviraient bien."