John Stegeman s’est vivement emporté au micro d’ESPN après Ajax - Willem II (5-1) au sujet d’une nouvelle règle du jeu particulièrement frappante. À cause de cette règle, Jaden Slory a dû rester une minute sur le côté après avoir été touché au visage par Steven Berghuis. « Ridicule », a lâché Stegeman.

À la fin de la première période, Berghuis et Slory sont allés au duel loin dans le camp de l’Ajax pour disputer le ballon, Berghuis plaçant son bras au visage de l’attaquant de Willem II. Slory est ensuite resté longtemps au sol, après quoi Lindhout a décidé d’arrêter le jeu.

« Oui, ce n’était pas un choc. Il le frappe au visage. Allard Lindhout vient aussi d’admettre que c’était une faute », a déclaré Stegeman, qui n’est même pas frustré par l’absence de carton pour Berghuis. Comme Lindhout a finalement arrêté le jeu, Slory a dû attendre une minute sur le côté, et c’est justement cela qui met Stegeman hors de lui.

« Jaden reçoit quelque chose au visage, l’arbitre siffle, et ensuite il doit sortir pendant une minute. Là, oui, ça peut me mettre en colère. Franchement, quel idiot a inventé ça… La KNVB n’y peut sans doute rien, parce qu’elle doit appliquer les règles. Mais c’est vraiment ridicule. »

« Je ne sais pas quel genre de personnes sont assises là-bas (à l’IFAB, ndlr), mais selon moi, elles n’ont rien à voir avec le football », fulmine encore Stegeman. « Je trouve que c’est une règle vraiment très particulière. Pour les gains de temps, je comprends, mais là il reçoit simplement une main dans le visage. Qu’il n’y ait pas de coup de sifflet, d’accord, et peut-être que c’était jaune ou rouge, mais ce n’est pas le sujet. »

« Mais devoir sortir une minute dans cette situation, ça veut simplement dire qu’on joue une minute en infériorité numérique contre l’Ajax. Oui, là, franchement, ça peut vraiment me faire sortir de mes gonds. Oui, j’ai même encore pris un jaune pour ça, super. J’étais furieux. Mais je pense que tous mes collègues sont du même avis, c’est vraiment une règle très bizarre. »

« Chaque année, ils inventent encore quelques nouvelles règles, et il y en a aussi de vraiment bonnes. En ce qui concerne les gains de temps, très bien. Mais celle-ci, au final, n’a vraiment aucun sens. Si la KNVB peut faire quelque chose à ce sujet, qu’elle le fasse très vite. »

Selon Stegeman, la situation a d’ailleurs eu peu d’influence sur l’issue du match. « L’Ajax a tout simplement livré un très bon match. Ils font du bon travail, compliments à cet entraîneur », a conclu Stegeman.