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Bart DHanis

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Stefan de Vrij est sur le point de finaliser un accord et restera en Europe

Mercato

Selon Fabrizio Romano, Stefan de Vrij est sur le point de s’engager avec le Panathinaïkos. Le journaliste assure qu’il ne manque que quelques détails avant son traditionnel « here we go » officialisant le transfert.

L’Inter se prépare à se séparer de plusieurs défenseurs expérimentés cet été : Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian et De Vrij devraient quitter le club milanais en fin de mois. En revanche, le contrat du vétéran Henrikh Mkhitaryan, 37 ans, a été prolongé.

L’Espagnol Matteo Moretto avait déjà révélé la semaine dernière que le club athénien avait proposé un contrat au défenseur central ; le deal se concrétise désormais.

Actuellement, le Néerlandais soigne une blessure à l’aine qui l’a privé de la Coupe du monde. Sous les ordres de Ronald Koeman, il a été appelé à plusieurs reprises ces dernières années et compte 79 sélections avec les Pays-Bas.

Arrivé en Italie à l’été 2014, après un transfert de sept millions d’euros de Feyenoord à la Lazio, il a ensuite rejoint l’Inter en tant que joueur libre en 2018, après quatre saisons romaines.

C’est avec le club milanais qu’il a disputé le plus grand nombre de matchs de sa carrière : 296 apparitions, 13 buts marqués et 8 passes décisives. Il a également remporté trois Scudetti et trois Coupes d’Italie.

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