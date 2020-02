Stats - PSG-Lyon (4-2) : aucun tir pour Mauro Icardi dimanche soir !

Si Edinson Cavani n'a eu besoin que de trois minutes pour marquer dimanche soir, Mauro Icardi n'a pas tiré une seule fois contre Lyon (4-2).

Faut-il s'inquiéter pour Mauro Icardi ? Buteur pour la première fois après 7 matches de disette, mardi dernier à Nantes (1-2), l'attaquant du PSG n'est pas parvenu à enchaîner dimanche soir, contre Lyon (4-2), en clôture de la 24e journée de . Et comme souvent ces derniers matches, l'Argentin a semblé emprunté, ne parvenant pas à se démarquer pour se procurer de réelles occasions franches.

Face aux Gones, Icardi n'a pas tiré une seule fois ! Ou plutôt, son unique frappe, qui avait fait mouche, n'a pas été comptabilisée puisqu'il avait réussi à tromper Anthony Lopes d'un lob astucieux avant d'être logiquement signalé hors-jeu (35e). Une statistique peu flatteuse pour le buteur parisien, remplacé par Edinson Cavani (76e), à l'issue d'une rencontre qui l'aura vu toucher le ballon à 20 reprises, pour deux fautes subies seulement.

Cavani : 2 tirs et 1 but en 17 minutes

Dans le même temps, Edinson Cavani n'a eu besoin que de 3 minutes pour trouver les filets adverses, signant son premier but en L1 depuis le 18 août dernier. C'était à Rennes (défaite 2-1). Une libération pour le 'Matador', qui a laissé éclaté toute sa rage devant la tribune, félicité par ses partenaires.

L'ancien Napolitain, qui sera resté quatre fois moins longtemps sur la pelouse qu'Icardi, a terminé le match avec deux tirs, une frappe cadrée et un but. Une entrée en jeu convaincante pour celui qui était en discussions avec l' cet hiver. Et qui concorde surtout avec les dires de son coach, Thomas Tuchel avant la rencontre. Ce dernier disait : "On peut sentir qu’Edi gagne en intensité dans les entraînements, c’est bien pour nous."

De là à craindre pour la place de titulaire de Mauro Icardi dans les prochaines semaines ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais comme l'avait expliqué Tuchel, Icardi doit "retrouver la confiance" le plus rapidement possible, afin de redevenir le 'serial-buteur' qu'il était lors de ses premiers mois au PSG.