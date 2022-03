STATS : Monaco, l'ex qui fait les frais du talent de Mbappé

Voici les stats à connaître avant le choc entre Monaco et le PSG, ce dimanche :



● Monaco est l’équipe qui a gagné le plus de matches contre Paris en Ligue 1 (43 succès en 91 confrontations), restant sur 2 succès lors de ses 3 dernières rencontres face au PSG (1 défaite).



● Monaco n’a gagné qu’un seul de ses 5 derniers matches en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après s’être imposé à 5 reprises lors des 8 précédents (1 nul, 2 défaites).



● Paris (65) compte 15 points d’avance sur son premier poursuivant (Marseille, 50) après 28 matches de Ligue 1, le 3e plus grand écart entre les 2 premiers du classement à ce stade sous l’ère de la victoire à 3 points derrière... lui-même en 2015/16 (23) et 2018/19 (20).



● Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue 1 (7 victoires, 3 nuls), mais c’était le plus récent contre Reims le 27 février (1-2).

Paris voyage très mal...

L'article continue ci-dessous

● Paris n’a remporté que 3 de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites), s’inclinant lors des 2 plus récents, une 1resur un même exercice depuis avril 2019 (3).



● Paris est l’équipe qui a marqué le plus de buts depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison (9) alors que Monaco partage le plus faible total en la matière avec Clermont (1).



● Paris est l’équipe qui la plus souvent trouvé les montants adverses en Ligue 1 cette saison (17) alors que Monaco est celle qui a été le plus souvent sauvé par ces derniers en 2021/22 (14).

Jour de 50e pour Pochettino en L1

● Kevin Volland (Monaco) n’a été impliqué dans aucun but lors de ses 8 derniers matches en Ligue 1, mais il n’a jamais enchaîné 9 rencontres de championnat sans être décisif. Il est l’attaquant qui a le plus joué sans marquer de but ni délivrerde passe décisive en Ligue 1 en 2022 (549 minutes).



● Kylian Mbappé a inscrit 9 buts en 8 matches contre Monaco en Ligue 1, seul Dijon (11) lui réussit davantage. Il est l’auteur des 5 derniers buts de Paris face à l’ASM dans l’élite.



● Mauricio Pochettino va connaître son 50e match en tant que coach en Ligue 1. Il affiche 2.29 points par match en moyenne dans l’élite, seuls ses 2 prédécesseurs à Paris Unai Emery et Thomas Tuchel (2.37 chacun) affichent un meilleur ratio comme entraîneur principal dans l’histoire du championnat (en comptant 3 points pour une victoire).