STATS : les chiffres de la victoire de l'OL face à l'ASSE

Voici les stats à retenir après la rencontre entre l'OL et l'ASSE (1-0) :

● Lyon a remporté chacun de ses 4 derniers matches à domicile contre St Etienne en Ligue 1, sa 2e plus longue série de victoires sur ses terres face à cet adversaire dans l’élite (5 entre décembre 2000 et août 2007).

● Lyon a enchaîné 2 victoires consécutives en Ligue 1 sans prendre de but (1-0 v Troyes et 1-0 v St Etienne) pour la 1re fois sous l’ère Peter Bosz et pour la 1re fois dans l’élite depuis février 2021 (2 également).

● St Etienne ne compte que 12 points après 21 matches de Ligue 1 cette saison, le plus faible total de son histoire à ce stade dans l’élite. Les 10 équipes à n’avoir glané que 12 points maximum après autant de rencontres lors d’un même exercice ont toutes été reléguées en fin de saison, sous l’ère de la victoire à 3 points (depuis 1994/95).

● St Etienne a perdu chacun de ses 7 derniers matches de Ligue 1, égalant la plus longue série de défaites de son histoire dans l’élite (7 également entre octobre et novembre 2008 puis entre septembre et novembre 2020). Il s’agit d’ailleurs de la plus longue série actuelle de revers parmi les 5 grands championnats européens.

L'OL et Dembélé aiment les penalties

● St Etienne n’a pas trouvé la faille lors de chacun de ses 3 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (0-1 à Brest, 0-2 à Reims, 0-1 à Lyon), sa plus longue série du genre dans l’élite depuis novembre-décembre 2015 (3 également).

● Lyon a marqué 6 buts sur penalty en Ligue 1 cette saison, seul Monaco (7) fait mieux dans l’élite en 2021/22.

● Moussa Dembélé est le 1er joueur à avoir marqué plusieurs penalties avec Lyon contre St Etienne en Ligue 1 (en mars 2020 et ce soir). L’attaquant a inscrit 4 buts face aux Verts en L1, sa proie favorite parmi les équipes évoluant actuellement dans l’élite.

● Depuis ses débuts en Ligue 1 en 2018/19, Moussa Dembélé a obtenu 7 penalties avec Lyon, seul Kylian Mbappé (9) a provoqué plus de penalties dans l’élite sur la période.

Caqueret, serial tacleur

● Paul Bernardoni a encaissé 22 buts contre Lyon dans sa carrière en Ligue 1, il n’y a que face à Paris (23) que l’actuel gardien de St Etienne est plus souvent allé chercher le ballon au fond de ses filets dans l’élite.

● Maxence Caqueret a réalisé 9 tacles contre St Etienne, le plus haut total pour un joueur de Lyon lors d’un même match de Ligue 1 depuis… lui-même en mars 2021 face à Paris (9 également). Aucun joueur de l’OL n’a fait mieux dans l’élite depuis Maxime Gonalons (11) v Bastia en novembre 2016.