STATS : les chiffres à connaître avant Liverpool-Villarreal

Voici les stats à connaître avant la rencontre opposant Liverpool à Villarreal :



● Liverpool et Villarreal ne se sont rencontrés que 2 fois auparavant en compétition européenne, les 2 équipes ayant remporté leur match à domicile en demi-finales de Ligue Europa en 2015/16 (1-0 en Espagne, 3-0 en Angleterre), les Reds se qualifiant pour la finale face au Séville d’Unai Emery.



● Depuis une victoire 2-1 à Everton en août 2005, Villarreal n'a réussi à remporter aucun de ses 8 derniers matches à l'extérieur en Angleterre toutes compétitions confondues (3 nuls, 5 défaites).



● Liverpool a atteint les demi-finales de C1 pour la 12e fois, aucune équipe anglaise ne fait mieux (à égalité avec Manchester United). C’est la 1ère fois que les Reds atteignent les demi-finales de la Coupe de la Ligue, de la Coupe d’Angleterre et de la C1 sur une même saison.



● Sur les 12 équipes ayant atteint les demi-finales de la C1 à au moins 5 reprises, seuls Benfica (7/8) et l'AC Milan (10/12) ont un ratio plus élevé de qualification en finale que Liverpool (82%), qui est parvenu à atteindre la finale lors 9 de ses 11 précédentes tentatives.

Salah juste derrière Drogba

● Ce sera la 4e fois sur ses 5 dernières participations à une demi-finale d'une compétition européenne que Villarreal rencontrera un club anglais à ce stade, la seule précédente occasion en Ligue des Champions avait eu lieu face à Arsenal en 2005/06. Le club espagnol avait été éliminé 1-0 sur l'ensemble des 2 matches, Villarreal étant la dernière équipe visiteuse à jouer un match européen à Highbury.



● L’attaquant de Villarreal Gerard Moreno totalise 4 passes décisives en Ligue des Champions cette saison. Depuis 2003/04, il s'agit du co-record pour un joueur espagnol lors de sa 1ère campagne dans la compétition, avec Gabi (2013/14) et Isaac Cuenca (2011/12).



● Il n’y a qu'en 2017/18 (10) que Mohamed Salah a marqué plus de buts en Ligue des Champions qu’en 2021/22 (8), portant son total pour le club à 33. L'Égyptien n'est plus qu'à 3 longueurs de Didier Drogba (Chelsea) et de Sergio Agüero (Man City) pour le plus grand nombre de buts marqués dans la compétition pour une équipe anglaise (36 chacun).

Seul Benzema devance Parejo

● Parmi les joueurs toujours en lice, seul Karim Benzema (15) a donné plus d’avant-dernières passes avant un tir que le milieu de Villarreal Dani Parejo (14) en Ligue des Champions 2021/22.



● L'entraîneur de Villarreal Unai Emery a affronté Liverpool à 5 reprises (une fois avec Séville et 4 fois avec Arsenal), ces matches ayant produit 26 buts (5.2 par match en moyenne), les 2 équipes ayant marqué à chaque fois. Son seul match face aux Reds en compétition européenne a eu lieu en finale de Ligue Europa en 2016, Séville l’avait emporté 3-1 face à l’équipe de Jürgen Klopp.



● Depuis le début de la saison 2009/10, la campagne inaugurale de Ligue Europa, l’entraîneur de Villarreal Unai Emery s’est qualifié pour le tour suivant lors de 84% de ses confrontations à élimination directe de C1/C3 (31/37), 2 e meilleur ratio parmi les managers à minimum 10 sur la période après Zinedine Zidane (88% - 14/16).