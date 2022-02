STATS : le PSG a un record à égaler face à l'ASSE

Voici les stats à connaître avant la rencontre entre le PSG et l'ASSE, ce samedi :



● Paris a remporté 42 de ses 80 confrontations face à St Etienne en Ligue 1 (pour 25 nuls et 13 défaites), ne comptant plus de succès que face à Metz dans l’élite (43).



● Paris est invaincu lors de ses 25 derniers matches face à St Etienne toutes compétitions confondues (19 succès, 6 nuls) et pourrait égaler la plus longue série d’invincibilité de son histoire face à un même adversaire (26 contre Angers, série en cours depuis décembre 1976).



● Vaincu lors de sa dernière sortie en Ligue 1 (1-3 à Nantes) après 15 rencontres sans défaite, Paris n’a remporté que 5 de ses 10 dernières rencontres dans l’élite (4 nuls, 1 défaite).



● St Etienne n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires suivies d’un nul), après avoir connu la défaite lors de ses 7 précédents.

Ces Verts ont de la ressource

● Paris n’a perdu aucune de ses 15 dernières réceptions en Ligue 1, meilleure série en cours, n’échouant à gagner sur cette période que face à Nice le 1er décembre (0-0). Les Franciliens restent également sur 5 matches à domicile sans encaisser de buten L1.



● St Etienne a gagné ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (1-0 à Angers et 2-1 à Clermont), empochant plus de points sur ces 2 rencontres que lors de ses 10 premiers matches hors de ses bases dans l’élite cette saison (5 –1 victoire, 2 nuls, 7 défaites).



● Aucune équipe des 5 grands championnats européens n’a gagné plus de points après avoir été menée au score en 2022 que St Etienne (7), tandis que Paris est l’une des 2 formations à n’en avoir perdu aucun après avoir mené cette saison (avec Manchester City).

Messi serial passeur en 2022

● Seul Angers (47% -14/30) a inscrit un plus grand pourcentage de ses buts sur coups de pied arrêtés que St Etienne (46% -12/26) en Ligue 1 cette saison.



● Lionel Messi est le meilleur passeur décisif en Ligue 1 en 2022 (4). L’attaquant de Paris a par ailleurs délivré 3.8 dernières passes avant un tir par match en cette année civile (15 en 4 rencontres), meilleure moyenne de l’élite.



● Le milieu de St Etienne Ryad Boudebouz a déjà marqué 2 buts en 5 matches de Ligue 1 en 2022, soit autant que lors de ses 60 précédents