STATS : l'OM encore frustré contre l'OL...

Voici les stats à retenir après la victoire de l'OL face à l'OM (2-1), mardi soir :



● Marseille n’a remporté aucun de ses 13 derniers matches à Lyon en Ligue 1 (6 nuls, 7 défaites), soit sa pire série en cours en déplacement chez un même adversaire dans l’élite.

● Lyon a remporté ses 3 derniers matches en Ligue 1, soit autant de succès que lors des 12 précédents (6 nuls, 3 défaites) et sa plus longue série depuis mai 2021 (3 également).

● Marseille a perdu son 1er déplacement en Ligue 1 depuis octobre 2021 (0-2 à Lille). L’OM avait gagné ses 5 derniers sans encaisser de but.

● Lyon s’est imposé après avoir encaissé le 1er but lors d’un match en Ligue 1 pour la 2nde fois cette saison après septembre 2021 face à Troyes (3-1). Marseille de son côté a perdu 2 des 5 dernières rencontres où il a ouvert le score dans l’élite (3 victoires), après avoir gagné 11 des 12 précédentes (1 nul).

Guendouzi, l'homme en forme de l'OM

● Lyon a remporté 8 points après avoir été mené à domicile cette saison en Ligue 1, seul Paris fait mieux (9). À l’inverse, Marseille a perdu ses premiers points après avoir mené à l’extérieur dans l’élite en 2021/22.

● Matteo Guendouzi (Marseille) est impliqué sur 2 buts lors de ses 2 derniers matches en Ligue 1 (1 but, 1 assist), soit un de plus que sur les 11 précédents (1 passe décisive). Le milieu a inscrit son 1er but dans l’élite depuis octobre 2021, déjà sur une passe décisive de Dimitri Payet sur corner.

● Dimitri Payet (Marseille) a délivré 9 passes décisives en Ligue 1 cette saison dont 4 sur corner, aucun autre joueur ne fait mieux dans ces 2 domaines. Il est par ailleurs impliqué sur 6 des 7 derniers buts de l’OM contre Lyon dans l’élite (3 buts, 3 assists).

Dembélé, joker d'un soir pour l'OL

● Xherdan Shaqiri (Lyon) a été impliqué sur 3 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 but, 2 assists), soit un de plus que lors des 7 premiers (1 but, 1 assist). Il n’avait plus été impliqué sur 2 buts dans un match au sein des 5 grands championnats depuis décembre 2018 avec Liverpool (2 buts v Manchester United).

● Moussa Dembelé (Lyon) a inscrit au moins un but lors de ses 3 derniers matches en Ligue 1, après n’avoir été impliqué sur aucun lors des 6 précédents. Il a marqué son 1er but en sortant du banc dans l’élite depuis novembre 2020 (v Reims).