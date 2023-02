Les statistiques de Liverpool-Real Madrid : Karim Benzema égale un record de Lionel Messi

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après Liverpool-Real Madrid.

Benzema renforce encore sa légende

● L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a marqué 19 buts lors de ses 19 derniers matches à élimination directe en Ligue des Champions, dont 12 lors des 7 plus récents.

● Karim Benzema est devenu le 2e joueur à marquer lors de 18 saisons consécutives en Ligue des champions après Lionel Messi.

● Karim Benzema a marqué 6 buts contre Liverpool, plus que tout autre joueur en C1. L'attaquant du Real Madrid en a inscrit 4 à Anfield, plus que tout autre adversaire sur la pelouse des Reds dans la compétition.

● Mohamed Salah a inscrit 44 buts dans sa carrière en Ligue des Champions (2 avec Bâle, 1 avec Rome, 41 avec Liverpool), égalant le plus haut total pour un joueur africain dans l'histoire de la compétition (44 pour Didier Drogba également).

● Mohamed Salah a marqué au moins un but lors de chacun de ses 6 derniers matches de Ligue des Champions avec Liverpool (8 buts au total), plus longue série du genre pour un joueur des Reds dans l'épreuve.

Le Real Madrid est la bête noire de Liverpool

● Seules 3 équipes sur 26 sont parvenues à se qualifier après avoir perdu par 3 buts d'écart au match aller en phase à élimination directe de Ligue des Champions : La Corogne v Milan en 2004 (1-4, 4-0), Rome v Barcelone en 2018 (1-4, 3-0) et… Liverpool v Barcelone en 2019 (0-3, 4-0).

● Liverpool a perdu 6 matches de C1 contre le Real Madrid, c'est au moins le double que face à tout autre adversaire dans son histoire au sein de la compétition.

● Liverpool a encaissé au moins 5 buts pour la seconde fois de son histoire en 436 matches disputés en compétition européenne, après le 7 décembre 1966 contre l'Ajax Amsterdam en C1 (5-1). Les Reds n'avaient jamais encaissé plus de 3 buts à domicile sur la scène continentale.

● Le Real Madrid a marqué au moins 5 buts pour la seconde fois de son histoire à l'extérieur en match à élimination directe de Ligue des Champions, après le 26 février 2014 sur la pelouse de Schalke en 8e de finale aller également (6-1).

Vinicius Junior moins précoce que Johan Cruyff

● Après 3 minutes et 10 secondes, Darwin Nuñez a inscrit le but le plus précoce de l'histoire de Liverpool à Anfield en Ligue des Champions. L'attaquant uruguayen a marqué 8 buts en 10 titularisations dans la compétition (5 avec Benfica, 3 avec Liverpool).

● L'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior (22 ans et 224 jours) est devenu le plus jeune adversaire à marquer au moins 2 buts contre Liverpool à Anfield en compétition européenne depuis Johan Cruyff (19 ans et 233 jours) le 14 décembre 1966 avec l'Ajax Amsterdam en C1 (2-2).

● Le défenseur du Real Madrid Eder Militão a marqué son 3e but en Ligue des Champions, le premier depuis le 17 avril 2019 avec Porto contre… Liverpool. Chacune de ses 3 réalisations a été inscrite de la tête à la suite d'un coup de pied arrêté (2 sur corner, 1 sur coup franc indirect).