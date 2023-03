Les statistiques de France – Pays-Bas : Mbappé fait aussi bien que Giroud

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après France-Pays-Bas (4-0).

Une avalanche de buts quasiment historique

● La France n'avait plus mené de 3 buts aussi tôt dans une rencontre (20 minutes et 47 secondes) depuis le 17 décembre 1953 contre le Luxembourg (10e minute, 8-0 au final). Les Pays-Bas, de leur côté, n'avaient plus subi tel score aussi tôt dans une rencontre depuis août 1919 contre la Suède (20 minutes, 1-4 en fin de match).

● Le but d'Antoine Griezmann après 1 minute et 55 secondes est le plus rapide de l'équipe de France depuis le 11 octobre 2006 et un but de Louis Saha contre les Îles Féroé marqué au bout de 37 secondes.

● La France a remporté 4 de ses 5 derniers matches compétitifs contre les Pays-Bas (1 défaite), après n'avoir remporté qu'un des 5 premiers (2 nuls, 3 défaites).

● Sur les 60 dernières années, les Pays-Bas n'ont perdu que 2 fois par au moins 4 buts d'écart : contre la France en août 2017 et ce soir (0-4 à chaque fois).

● La France a mis fin à une série de 20 matches sans défaite des Pays-Bas (14 victoires, 6 nuls), soit leur 2e meilleure série d'invincibilité historique derrière septembre 2008-juillet 2009 (25 matches – 20 victoires, 5 nuls).

● La France n'a perdu aucun de ses 5 derniers matches inauguraux d'une année civile (4 victoires, 1 nul), la dernière défaite du genre remontant à mars 2018 contre la Colombie (2-3).

Capitaine Mbappé imite capitaine Giroud

● Dayot Upamecano a inscrit le premier but de l'équipe de France sur coup franc indirect depuis le 17 novembre 2019 contre l'Albanie, Corentin Tolisso reprenant une passe décisive d'Antoine Griezmann à l'époque.

● Kylian Mbappé a inscrit le but du 3-0 sur la 3e frappe du match de l'équipe de France. C'est la première fois depuis qu'Opta collecte ces données (septembre 2006) que l'équipe de France marque sur chacune de ses 3 premières frappes d'une rencontre.

● Kylian Mbappé est le premier joueur de l'équipe de France à marquer avec le brassard de capitaine autour du bras au coup d'envoi depuis son coéquipier Olivier Giroud contre l'Ukraine en octobre 2020 – il s'agissait d'ailleurs également du premier capitanat de Giroud (et le seul à ce jour) et il avait lui aussi inscrit un doublé.

● La France n'a pas encaissé un penalty pour la 2e fois sur les 3 derniers auxquels elle a fait face (après l'échec d'Harry Kane en quart de finale de la Coupe du Monde), autant que sur les 23 précédents.

● Un seul des 11 mandats d'un sélectionneur des Pays-Bas au XXIe siècle (hors intérimaires) a démarré par une victoire (4 nuls, 6 défaites), c'était celui de Dick Advocaat en 2017 face au Luxembourg (5-0). Avant ce match, Ronald Koeman avait déjà débuté son précédent passage à la tête des Oranje par une défaite, contre l'Angleterre (0-1).