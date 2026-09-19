Brighton a démarré son duel face à Arsenal avec force et menait de deux buts à zéro à la fin de la première période, après avoir trouvé le chemin des filets de son hôte grâce à deux frappes lointaines qui ont enflammé la rencontre qui les oppose, samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Premier League anglaise.

Et dès le début de la seconde période, Arsenal a poursuivi sa faible prestation défensive, ce dont Brighton a profité pour ajouter un troisième but par une tête de l'Espagnol Jhon Chima Andrés.

Le réseau Squawka a déclaré après la fin de la première mi-temps : « La saison en cours n'a connu que deux cas où une équipe a inscrit deux buts ou plus depuis l'extérieur de la surface de réparation lors d'un même match en Premier League, tous deux à l'actif de Brighton, face à Arsenal et à Coventry. »

Quant à CBS Sports, elle a souligné qu'Arsenal semblait sous le choc après s'être retrouvé mené de deux buts en première période, les deux réalisations étant venues de deux tentatives lointaines depuis l'extérieur de la surface, de manière quasi identique.









La star de Brighton Pascal Groß continue d'afficher des niveaux remarquables, puisque le joueur allemand âgé de 35 ans a contribué à 6 buts lors de ses 5 derniers matchs, après avoir marqué face à Chelsea, puis inscrit un but et délivré deux passes décisives face à Coventry, avant de marquer face à Manchester United, puis de faire trembler les filets d'Arsenal aujourd'hui, selon les statistiques de Eurofoot.

Elle a ajouté que le jeune attaquant Charalampos Kostoulas (19 ans) a poursuivi sa belle forme avec Brighton, après avoir inscrit un but face à Arsenal, portant son total à 3 buts lors de ses 3 derniers matchs.