La statistique qui prouve que le RC Lens est aussi fort que Manchester City

Le RC Lens réalise une superbe saison et se paie même le luxe de rivaliser avec Manchester City !

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire 2-1 du RC Lens face à l'Olympique de Marseille à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1.

Lens en mode Manchester City

● L'Olympique de Marseille a perdu chacune de ses 4 confrontations contre le PSG et Lens en Ligue 1 cette saison, s'inclinant 2 fois plus face aux autres équipes du podium que face au reste du classement (2 défaites).

● Lens est passé de 42.7% de chances de finir 2e de Ligue 1 2022-2023 à 68.4% après sa victoire ce soir selon le modèle prédictif d'Opta. Dans le même temps, les chances de Marseille de finir dauphin sont passées de 54.7% à 29.1%.

● Lens a remporté 8 de ses 9 derniers matches en Ligue 1 (1 défaite), après n'avoir remporté que 3 des 11 premiers depuis la reprise post-Coupe du Monde (6 nuls, 2 défaites).

● Lens a remporté son 21e match en Ligue 1 2022-2023, égalant son meilleur total sur un même exercice avec 1997-1998 (champion) et 1956-1957 (vice-champion).

● Lens a remporté son 15e match à domicile en Ligue 1 2022-2023 (1 nul, 1 défaite), seul Manchester City (16 victoires pour un nul et une défaite) s'est davantage imposé sur ses terres dans les cinq grands championnats européens cette saison. C'est déjà le meilleur total à domicile sur un même exercice de L1 pour les Sang et Or depuis 1982-1983 (15).

Openda réalise sa meilleure saison

● Seko Fofana a inscrit son 15e but avec Lens en Ligue 1 à l'occasion de son 100e match avec les Sang et Or dans l'élite. C'est son 3e but depuis l'extérieur de la surface après celui contre le PSG en décembre 2021 et celui contre Rennes en août 2022.

● Loïs Openda a inscrit 10 des 17 derniers buts de Lens en Ligue 1. Avec 19 buts dans l'élite en 2022-2023, il égale son total de la saison dernière avec le Vitesse Arnhem en Eredivisie (18 + 1 en play-offs).

● Przemyslaw Frankowski a été décisif à 3 reprises lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive), c'est autant qu'au cours des 28 précédents (2 buts, 1 passe décisive également).

● Seko Fofana a touché les montants adverses pour la 6e fois en Ligue 1 cette saison, soit la moitié du total de Lens en 2022-2023 (12). Seuls Jonathan David (8), Folarin Balogun (7) et Lionel Messi (7) les ont trouvés plus souvent.

● Dimitri Payet a inscrit son 1er but en Ligue 1 en 2023 pour sa 10e apparition avec Marseille dans l'élite cette année. Il n'avait plus marqué après être entré en cours de jeu depuis janvier 2021 (contre Montpellier).