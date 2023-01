Stade Rennais : Saison terminée pour Martin Terrier

Touché au genou face à Nice lundi soir, Martin Terrier serait touché aux ligaments croisés et au ménisque et absent jusqu'à la fin de la saison.

Difficile pour le Stade Rennais de se réjouir de la victoire acquise face à l’OGC Nice lundi soir (2-1), qui lui permet pourtant de conserver sa 4ème place en restant à trois points du podium. Car si Martin Terrier avait parfaitement lancé les siens en ouvrant le score dès la 5ème minute de jeu, il a dû quitter ses coéquipiers une demi-heure plus tard. Au cours d’un duel avec Jordan Lotomba, le genou de l’ancien Lyonnais est resté bloqué et a tourné. Les cris de douleur de l’ailier rennais ont immédiatement reflété la gravité potentielle de sa blessure, et ils n’ont pas menti.

La saison de Terrier est terminée

D’après les informations de L’Équipe ce mardi, la saison de Terrier serait déjà terminée. Selon les premiers examens, l’ex-Strasbourgeois serait atteint aux ligaments et au ménisque du genou droit, son absence pourrait donc s’étendre à huit mois.

Auteur de 21 buts la saison dernière, il avait bien débuté l’exercice 2022-2023 avec 12 buts et 5 passes décisives en 22 matches toutes compétitions, des performances qui auraient peut-être pu lui ouvrir les portes de l’équipe de France pour la toute première fois de sa carrière.