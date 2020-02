Stade Rennais - Julien Stéphan : "L'objectif, c'est de rester ambitieux"

En conférence de presse, l'entraîneur du Stade Rennais, vainqueur dans le derby face à Nantes, a souligné le mental de son équipe, et son ambition.

Trois jours après son match fou remporté face à Angers en (5-4), le a vécu une nouvelle soirée de folie, vendredi soir, en ouverture de la 22ème journée de . Opposé au FC , les Bretons se sont imposés dans le temps additionnel au terme d'un derby particulièrement disputé, et ce après avoir été menés à deux reprises dans le match (3-2). Un scénario fou, qui fera partie de l'histoire selon l'entraîneur Julien Stéphan.

"Cela fait un moment qu'il n'y avait pas eu un tel derby. Il fera certainement partie de l'histoire. Mais ce n'est pas notre match le plus abouti collectivement, il faut être clairs. Nous avons payé les 120 minutes jouées il y a trois jours. Nous avons souvent manqué de dynamisme, de faculté à répéter les courses, notre bloc était trop élargi. Mais nous avons toujours autant de valeurs, de force de caractère. C'est notre marque de fabrique. Ce n'est pas la première fois qu'on renverse une rencontre" , a ainsi déclaré l'entraîneur des Rouge et Noir en conférence de presse d'après-match, louant ensuite les qualités mentales de son équipe.

"L'objectif, c'est de rester ambitieux"



"Elle est portée par une force mentale, avec un refus du renoncement de tous les instants, dans toutes les circonstances. On s'interdit de renoncer. Cette force est née dans une période compliquée, en octobre. Le premier tournant, c'est Cluj (0-1, le 24 octobre, avec une équipe réduite à neuf) qui a été suivi par une victoire contre à la dernière minute (3-2). L'autre tournant, c'est (1-2, le 23 novembre). On s'est dit : « Plus jamais ça ». Depuis, on a beaucoup progressé" , a ajouté le technicien.

"On met Nantes à huit points, c'est tout. L'objectif, c'est de rester ambitieux dans notre jeu, notre comportement. On verra à la trêve de mars où on se situe" , a enfin confié Julien Stéphan face aux médias. En continuant à jouer avec ce genre d'état d'esprit, le Stade Rennais a de grandes chances de se qualifier pour une Coupe d'Europe au terme de la saison. Et force est de constater que celle-ci pourrait bien être la Ligue des Champions...