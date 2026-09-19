Il semble que le Bayern Munich ait décidé de gérer d'une manière particulière la baisse de niveau du Colombien Luis Díaz, après que le joueur est sorti de la soirée de large victoire face à l'Union Berlin sur le score de 7-0, sans laisser son empreinte au tableau des buteurs, au moment où la quasi-totalité de ses coéquipiers de la ligne offensive ont brillé.

Et alors que le vestiaire du club bavarois était en pleine effervescence festive, Díaz s'est retrouvé loin de la scène, dans l'attente de retrouver son instinct de buteur qui lui a fait défaut lors des derniers matchs.

Le Bayern Munich a vécu une atmosphère de fête à l'intérieur du vestiaire après la grande victoire face à l'Union Berlin, l'équipe ayant inscrit sept buts dans une rencontre qui a connu de nombreux événements heureux.

Harry Kane, dernier des joueurs à avoir quitté le vestiaire, a déclaré que l'entraîneur avait demandé aux joueurs de prononcer quelques mots pour célébrer la victoire, soulignant que Michael Olise avait inscrit son premier triplé avec l'équipe, tandis qu'Ismaël Saibari a marqué son premier but sous le maillot du Bayern, et que Kane a fêté son 100e but, en plus du retour de Serge Gnabry après sa guérison de blessure.

Mais au milieu de toutes ces célébrations, Luis Díaz était la quasi-unique exception, ayant continué de rester muet face au but.

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Díaz en quête d'une issue

Le dernier but inscrit par Díaz avec le Bayern remonte à la journée inaugurale du championnat d'Allemagne face à Stuttgart, lorsqu'il avait marqué son cinquième but de la rencontre, mais depuis, il n'est pas parvenu à marquer lors des matchs suivants.

Et les difficultés du joueur ne se sont pas arrêtées à l'absence de buts, puisqu'il a gâché plusieurs occasions dangereuses face à Schalke, Osnabrück et Bodø/Glimt, et a également suscité la polémique lors de la confrontation contre Elversberg après ne pas avoir exploité comme il se doit une passe idéale de Michael Olise à l'intérieur de la surface de réparation.

Et contre l'Union Berlin, Díaz a inscrit un but annulé pour hors-jeu, bien que l'action soit intervenue après une superbe attaque du Bayern, prolongeant ainsi ses difficultés face au but, et ce, selon ce qu'a rapporté le réseau « SPOX ».

Díaz avait affirmé auparavant qu'il avait confiance en son retour au but, disant qu'il avait seulement besoin de calme mental et de travailler à exploiter les occasions, insistant sur le fait que ce qui lui manque actuellement, c'est la dernière touche.

Les chiffres des derniers matchs révèlent une partie du problème, puisque Díaz a gâché six occasions nettes de but en championnat d'Allemagne, tandis que sa moyenne de buts attendus a atteint 3,1 buts lors des quatre premières journées.

En revanche, Harry Kane a inscrit trois buts pour une moyenne de buts attendus de 2,17, tandis que Michael Olise a marqué quatre buts pour une moyenne de buts attendus de 2,65.

Quant à Ismaël Saibari, entré en remplacement de Díaz face à l'Union Berlin, il a inscrit un but et délivré trois passes décisives en seulement 178 minutes de championnat d'Allemagne.

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Le Bayern va-t-il reproduire la vieille recette ?

Il semble que le Bayern Munich ait choisi de gérer le cas de Díaz en lui accordant une période de repos durant la trêve internationale, après que le sélectionneur de la Colombie Néstor Lorenzo a décidé de ne pas le convoquer pour participer, après concertation avec le joueur.

Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, a salué cette décision, affirmant que Díaz avait disputé un grand nombre de matchs récemment, et qu'une courte période de repos lui serait bénéfique.

Eberl a précisé que le joueur bénéficiera d'un court congé avant de reprendre les entraînements et de respecter son programme physique, affirmant l'absence de toute inquiétude concernant sa disponibilité.

Díaz avait évoqué auparavant son besoin d'un autre joueur qui lui fasse concurrence au poste d'ailier, afin qu'il puisse bénéficier de périodes de repos lorsque les choses ne se déroulent pas comme il faut.

Mais le Bayern a prêté Arijon Ibrahimović à Augsbourg avant la fin de la période des transferts, ce qui a laissé le poste d'ailier gauche sans doublure spécialisée de façon évidente.

Néanmoins, Vincent Kompany dispose de plusieurs solutions, la plus notable étant Serge Gnabry, en plus de la possibilité de faire appel à Saibari dans certains rôles offensifs.

Ce qui est frappant, c'est que Díaz avait déjà bénéficié d'un repos similaire en décembre 2025, lorsque Kompany l'avait écarté pendant quelques jours, avant que le joueur ne revienne et n'affiche de solides performances lors de la seconde moitié de la saison.

Et la question demeure désormais : le nouveau repos réussira-t-il à ramener Díaz à son niveau et à lui offrir l'occasion de retrouver son instinct de buteur en début de saison ?

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