Sporting, Jérémy Mathieu met un terme à sa carrière

Le défenseur français a décidé de raccrocher les crampons ce jeudi à l'âge de 36 ans après une blessure contractée au genou.

Jérémy Mathieu a pris la décision de raccrocher les crampons. Âgé de 36 ans, le défenseur central français du Sporting s'est blessé ce mercredi lors d'un entraînement au genou gauche. Une grave blessure devant l'écarter des terrains pour plusieurs mois, l'ayant poussé à prendre cette décision. Joueur du Sporting depuis trois saisons, l'ancien de et de Sochaux avait initialement décidé de repousser sa retraite d'un an en raison du Coronavirus et de l'interruption de la saison, mais est revenu sur cette décision suite à ce pépin physique.

Le quotidien portugais, Record, dévoile aujourd'hui la décision de Jérémy Mathieu de prendre sa retraite suite à sa blessure. Le défenseur central de 36 ans est revenu sur les raisons l'ayant poussé à prendre sa retraite, regrettant tout de même de devoir le faire de cette façon : "Je pensais que je finirais ma carrière d'une autre manière, mais ça fait partie du football. Je me suis blessé ce matin en duel. Je voulais tellement finir sur le terrain, mais le destin en a décidé autrement".

"Profiter un peu plus de la vie"

"Quoi qu'il en soit, j'ai passé 19 ans à vivre ma vie avec une passion intense, des hauts et des bas, de la joie et des pleurs, des victoires, des défaites et des trophées incroyables. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce que j'aime et j'aimerai toujours. Une nouvelle vie commencera pour moi d'ici à peu près 4 mois. J'ai hâte d'en arriver là et de pouvoir profiter un peu plus de la vie sans restrictions. Mille mercis, à bientôt et longue vie à la retraite !", a conclu le défenseur tricolore.

Formé à Sochaux, Jérémy Mathieu a réalisé une belle carrière et s'est construit un beau palmarès, en débutant par la , remportée par les Lionceaux en 2004. L'ancien arrière gauche, depuis reconverti au poste de défenseur central, a ensuite rejoint Toulouse avant de quitter la pour rejoindre Valence, puis d'aller au et au Sporting. International français, Jérémy Mathieu a étoffé son palmarès au Barça avec une et neuf titres au total.

Dans son dernier club, le Sporting, Jérémy Mathieu a tout connu. Les titres avec trois coupes remportées, mais aussi la colère des supporters et un épisode houleux dans lequel les joueurs se sont fait agresser au centre d'entraînement du Sporting. Bruno Fernandes, son ancien coéquipier, lui a rendu hommage le décrivant comme "le meilleur défenseur central" avec lequel il a joué. Une petite page de l'histoire du football français se tourne avec la fin de carrière d'un joueur sérieux au joli palmarès.