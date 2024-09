Sporting CP - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Sporting Lisbonne accueille le LOSC pour la première journée de Ligue des champions, ce mardi. Toutes les dernières infos ici.

La Ligue des champions est de retour. Deux semaines après le tirage au sort de la nouvelle formule, la prestigieuse compétition des clubs européens ouvre ses portes, ce mardi 17 septembre 2024 pour le compte de la nouvelle saison. Le LOSC sera le premier club français à faire son entrée en lice contre les Portugais du Sporting.

Les Dogues en quête d'un rebond

Champion du Portugal, le Sporting CP a logiquement validé son billet pour la phase de groupes de Ligue des champions de l’UEFA. Un habitué de la compétition européenne, le club lisboète est en très grande confiance avant la réception de Lille. Les hommes de Rúben Amorim n’ont perdu aucun de leurs cinq matchs en championnat en ce début de saison, d’où cinq victoires. Ils ont été sans pitié contre le FC Arouca (0-3) lors de leur récente sortie.

De l’autre côté, le LOSC est dans le dur en Ligue 1 de France. Quatrième du championnat français la saison dernière, le club nordiste, qui a éliminé Fenerbahçe au tour préliminaire (2-1, et 1-1) et le Slavia Prague (2-0 et défaite 2-1) lors des barrages, a pu composter son billet pour la phase de groupes. Mais les protégés de Bruno Genesio sont en difficulté en Ligue 1, auteur de deux victoires et deux défaites en quatre sorties. Les Dogues ont été mis en doute par l’AS Saint-Etienne (1-0), vendredi, en Ligue 1. Lille vise une victoire en terre ennemie pour se relancer et faire une belle entrée en lice en Europe.

Horaire et lieu du match

Sporting CP - Lille

1ère journée de Ligue des champions

Lieu : Estádio José Alvalade

A 21h française

Les compos probables du match Sporting CP - Lille

Sporting : Israel - Debast, Inacio, Matheus Reis - Quenda, Braganca, Hjulmand, Santos - Trincao, Gyokeres, Goncalves

Lille : Chevalier - Santos, Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson - Zhegrova, André, Angel Gomes, Cabella – David

Sur quelle chaîne suivre le match Sporting CP - Lille ?

Le match entre le Sporting et Lille sera à suivre ce mardi 17 septembre 2024 à partir de 21h sur Canal+. Vous pourrez regarder en streaming sur l'application de la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.