Henk Spaan est dithyrambique sur la prestation de Kasper Dolberg contre Willem II (5-1). Le chroniqueur de Het Parool attribue même la note de 8+ à l’attaquant danois de l’Ajax.

Spaan décrit un moment où Dolberg remet le ballon de la poitrine pour Davy Klaassen, qui frappe ensuite fort au but. « Le Dolberg de la saison dernière aurait, après avoir remis un ballon de la poitrine à Davy Klaassen, été touché à l’estomac par sa frappe fulgurante. Le Dolberg d’aujourd’hui savait qu’il devait s’écarter après avoir posé le ballon. »

Dolberg a également permis à son collègue en attaque Oscar Gloukh de marquer contre Willem II. « La confiance qu’il a en lui, on l’a vue dans cette passe à l’aveugle de l’extérieur du pied droit pour Oscar Gloukh, qui a marqué. »

« Deux passes décisives et un but pour Dolberg. S’il y a bien un joueur à qui je le souhaite, c’est le Danois, tellement il déborde de talent », espère Spaan, qui souhaite que l’attaquant venu du Danemark conserve sa forme dans les prochaines semaines.

L’observateur de l’Ajax met aussi Gloukh à l’honneur, parce que l’ailier de l’Ajax a signé un but et une passe décisive. « Son plus beau centre a été celui pour Berghuis à la 23e minute. Gloukh a délivré une passe décisive, marqué un but et a très bien joué. »

Enfin, Spaan se montre également élogieux envers l’entraîneur Míchel. « Cet entraîneur doit faire quelque chose de bien », tel est le bilan intermédiaire de l’entraîneur espagnol nommé cet été.