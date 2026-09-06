Selon Menno Geelen, il est totalement faux de dire que Jordi Cruijff travaille en solitaire à l’Ajax. Het Parool a récemment avancé cette thèse, mais le directeur général balaie ce type de rumeurs d’un revers de main.

« Je ne me reconnais pas du tout dans cette image », souligne Geelen dans un long entretien accordé à De Telegraaf. « Jordi est justement un joueur d’équipe. Ces derniers mois, je lui ai moi-même parlé quasiment tous les jours, sur toutes sortes de sujets. »

Selon Geelen, Cruijff échange justement souvent avec les autres membres de la direction de l’Ajax. « Jordi échange aussi beaucoup avec notre directeur financier Shashi Baboeram Panday. Et il implique Daniel de Ridder et Siem de Jong, qui se développent comme managers techniques. »

Le directeur général de l’Ajax poursuit : « Ils collaborent tout aussi facilement avec l’équipe de recrutement et le secteur sportif qu’avec le versant administratif du club. Jordi échange aussi beaucoup avec l’entraîneur, d’autres membres du staff, ainsi qu’avec le commissaire au football. »

Cruijff a déjà fait venir plusieurs joueurs à l’Ajax, ce qui vaut ici et là des comparaisons avec Sven Mislintat. L’ancien directeur technique avait dépensé des millions en 2023 pour recruter de nouveaux joueurs, qui, dans bien des cas, n’ont pas donné satisfaction à Amsterdam.

« Les critiques et les questions étaient compréhensibles à l’époque », reconnaît Geelen, admettant que la politique de transferts de l’époque était loin d’être optimale. « La période Mislintat a été évaluée en profondeur, y compris en externe. Il en est notamment ressorti que l’axe footballistique au sein de l’organisation n’était pas en ordre. Cela a été corrigé. L’ensemble du processus des transferts a également été passé au crible puis amélioré. »

« Durant la période Mislintat, j’occupais peut-être une autre fonction en tant que directeur commercial, mais je me sentais tout de même responsable. Il ne sert pas à grand-chose aujourd’hui de s’attarder encore longuement sur cette période spécifique ou sur d’autres dirigeants ou entraîneurs individuels qui sont partis », conclut Geelen.