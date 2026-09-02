Soutien financier : la FIFA refuse de lâcher Infantino

Le Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, fait l'objet d'un examen minutieux depuis qu'il a renoncé à son projet de vendre une part des droits des tournois de la FIFA, et notamment de la Coupe du monde, à des investisseurs du secteur privé.

Infantino s'expose à d'éventuels litiges judiciaires avec l'Union européenne, qui n'a pas caché son souhait de le voir démissionner et qui a intensifié ses démarches en déposant plusieurs dossiers juridiques à travers les États-Unis, dans une tentative de le contraindre au départ.

Le site « The Athletic » a rapporté que la Fédération internationale devrait prendre en charge les frais juridiques de Gianni Infantino, au moment où l'UEFA envisage d'engager des poursuites pénales contre lui en Suisse.

Le site poursuit : « La raison en est qu'Infantino agissait au nom de la Fédération internationale, et en sa qualité de président de celle-ci. »

Malgré les pressions croissantes, Infantino a jusqu'à présent résisté aux appels réclamant son départ, qui ne proviennent pas seulement de l'UEFA, mais aussi de la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, ainsi que de la Confédération asiatique.

Toutefois, des divisions existent au sein de la CONCACAF entre les fédérations membres qui souhaitent le départ d'Infantino et celles qui préfèrent son maintien.

Le délai accordé à tout candidat pour se présenter face à Infantino lors de l'élection expire le 18 novembre prochain, l'élection devant se tenir lors du Congrès de la FIFA au Maroc, au mois de mars prochain.

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