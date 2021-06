Southgate pas rassuré par sa défense

Même si son équipe est restée imbattable lors des deux derniers matches, le sélectionneur anglais n'est pas totalement serein avant l'Euro.

Gareth Southgate estime que l'Angleterre avait "beaucoup de travail" à faire avant son premier match de l'Euro 2020, soulignant que sa défense était un secteur clé et qu'il devait être amélioré.

Après avoir battu l'Autriche la semaine dernière, les Three Lions ont dominé la Roumanie dimanche sur le même score lors de leur dernier match amical avant le début du tournoi.

L'équipe de Southgate ouvrira sa campagne de l'Euro 2020 avec un match contre la Croatie à Wembley le 13 juin et son sélectionneur craint qu'ils ne soient toujours pas totalement prêts.

"On n'était pas assez disciplinés"

"Je ne nous ai pas aimé sans le ballon en première mi-temps, mais c'était toute l'équipe. Cela a commencé par l'avant", a déclaré Southgate aux journalistes lorsqu'on lui a posé des questions sur le travail défensif de son équipe.

L'article continue ci-dessous

"Nous n'étions pas disciplinés dans la façon dont nous avons défendu. Nos courses de récupération n'étaient pas assez bonnes. Cela signifiait que le milieu de terrain était étiré et que les arrières avaient trop de décisions à prendre. Ils devaient venir dans des espaces où ils n'auraient pas dû être. Sans aucun doute, nous pouvons améliorer cela. La vérité est que nous avions fait beaucoup de changements et que nous devions préserver certains joueurs et donner à d'autres les minutes dont ils avaient besoin", a-t-il poursuivi.

Le technicien a aussi déploré le manque d'efficacité des siens aux avant-postes : "Il y a beaucoup de travail à faire sur le terrain d'entraînement car il ne fait aucun doute que nous ne pouvons pas se permettre de vendanger le nombre d'occasions qu'on a eues [contre la Roumanie] et ne pas nous attendre à être punis. Nous pouvons améliorer tous les petits détails des deux performances que nous avons eues. Nous avons pu tirer de nombreux enseignements du premier match et les intégrer au [match du dimanche]. Certaines choses sur la rigueur tactique et des détails sur la défense des coups arrêtés."

Après le choc contre la Croatie, l'Angleterre affrontera l'Ecosse le 18 juin. Les Three Lions termineront ensuite la phase de groupes par un duel contre la République tchèque le 22 juin.