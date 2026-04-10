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Hussein Hamdy

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Sous réserve d'une seule condition, Robertson se rapproche d'un géant anglais

A. Robertson
Liverpool
Tottenham
Premier League
Écosse
Angleterre

Liverpool perd sa star dans le cadre d'un transfert gratuit

Andy Robertson, le latéral gauche de Liverpool, s’apprête à rejoindre un autre grand club anglais sous la forme d’un transfert gratuit cet été.

Jeudi soir, Liverpool a confirmé que le défenseur de 32 ans quittera le club à l’issue de son contrat, en fin de saison, après neuf années couronnées de succès à Anfield.

Tottenham avait déjà entamé des discussions pour recruter l’international écossais en janvier dernier, mais les dirigeants des Reds avaient refusé de le laisser partir en cours de saison.

Selon le média britannique The Athletic, les Spurs seraient déjà sur le point de l’enrôler librement l’été prochain, sous réserve de leur maintien en Premier League.

Totally focused on Liverpool, the left-back has not yet formalised the deal, even as other European clubs monitor the situation.

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Les efforts déployés lors du mercato hivernal et la nature attractive de l’offre placent déjà les Spurs en pole position, à condition bien sûr qu’ils se maintiennent.

Actuellement 17e de Premier League, à un point seulement de la zone de relégation, le club londonien dispose encore de sept matchs pour assurer son maintien.

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