Le Barça a reçu une nouvelle inquiétante lors de son entraînement, après que le Suédois Roony Bardghji a été victime d'une blessure au genou qui l'a contraint à quitter la pelouse en manifestant des signes de douleur évidents, un incident qui a fait craindre au club une absence prolongée pouvant s'étendre sur plusieurs mois.

Bardghji avait participé normalement à l'entraînement avant de s'arrêter subitement en raison de la blessure, tandis que le Barça attend les résultats des examens médicaux pour déterminer la nature de la blessure et son degré de gravité, dans un contexte où les premiers indices ne prêtent pas à l'optimisme.

Bardghji s'était présenté à l'entraînement du Barça après que l'entraîneur Hansi Flick l'avait écarté de la rencontre face à l'Udinese, avant que l'ailier suédois ne soit victime de l'incident au cours de la séance d'entraînement.

Le journal espagnol "Sport" a rapporté : « Le joueur s'entraînait normalement avant de devoir quitter la pelouse, après avoir présenté des signes de vive douleur, ce qui a poussé le staff médical du club à intervenir et à procéder à un premier examen. »

La blessure suscite l'inquiétude du Barça, d'autant plus que le genou représente une source de préoccupation antérieure pour le joueur, qui avait déjà été victime d'une grave blessure l'ayant éloigné des terrains pour une longue période.

Le spectre de l'ancienne blessure resurgit

Bardghji avait déjà souffert d'une grave blessure au genou, qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant une durée allant jusqu'à dix mois, ce qui accroît les craintes que la blessure actuelle soit liée au même genou.

Il est encore trop tôt pour déterminer la gravité de la blessure, dans l'attente d'examens médicaux approfondis qui révéleront si le joueur souffre de dommages importants nécessitant une absence prolongée ou une intervention chirurgicale.

Le Barça attend, au cours des prochaines heures, les résultats des examens qui préciseront davantage la durée d'absence du joueur et le plan de traitement adapté, dans un contexte de craintes que la blessure soit suffisamment sérieuse pour mettre un terme à sa participation pour une longue période.

Le Barça attend le diagnostic définitif

Les services médicaux du Barça ont procédé à un premier examen de Bardghji après son départ de l'entraînement, et les premières observations ont fait apparaître des motifs d'inquiétude concernant l'état du genou.

Le joueur devrait subir des examens complémentaires au cours des prochaines heures, avant l'annonce du diagnostic définitif et de la durée d'absence prévue.

Si la gravité de la blessure venait à se confirmer, Bardghji pourrait être contraint de subir une opération chirurgicale, ce qui constituerait un coup dur pour le joueur en ce début de parcours avec le Barça, et placerait également le club dans une situation délicate quant à ses plans pour la nouvelle saison.

Jusqu'à présent, aucune durée officielle n'a été fixée pour l'absence de Bardghji, mais les premiers indices font craindre une blessure qui pourrait nécessiter plusieurs mois de récupération, surtout au regard de ses antécédents avec les blessures au genou.

Le Barça devrait publier un communiqué officiel dès que l'ensemble des examens seront achevés et qu'un diagnostic définitif aura été établi, afin de préciser la nature de la blessure et la durée d'absence de Bardghji des terrains.