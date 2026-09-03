Selon les informations du journal, l’international allemand de 30 ans aurait explosé en interne après les dernières nominations. Selon ces informations, Sané aurait insisté bruyamment sur le fait qu’il ne se voyait pas comme un joueur destiné à de courtes entrées en jeu et que cela ne correspondait pas à ses exigences sportives.

Le fait que la tension monte sur le Bosphore avait également été confirmé auparavant par un reportage du journaliste Ali Naci Kücük. Celui-ci a indiqué que l’ailier avait déjà évoqué auprès des dirigeants du club l’option d’un départ anticipé, s’il ne devait plus jouer qu’un rôle secondaire dans les plans de l’entraîneur principal Okan Buruk.

Le début du nouvel exercice s’est révélé particulièrement décevant pour Sané. Certes, Buruk l’a titularisé lors de la 1re journée de Süper Lig, à l’occasion du match nul 2-2 contre le promu Corum FK, et l’a laissé participer pendant 89 minutes. Mais la prestation globale bien maigre de l’équipe a eu des conséquences sensibles pour l’ancien joueur du Bayern.

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Leroy Sané, remplaçant lors des deux derniers matches de suite à Galatasaray

Que ce soit lors du succès 4-0 contre Erzurumspor ou de la victoire dramatique 3-2 face à Göztepe, Sané a d’abord dû prendre place sur le banc des remplaçants. Contre Erzurumspor, il n’est entré qu’à la 66e minute, et face à Göztepe, son entrée en jeu n’a eu lieu qu’à la 73e minute. Après trois matches de championnat disputés, l’attaquant attend toujours son premier moment décisif : il n’a inscrit jusqu’à présent ni but ni passe décisive.

La direction de Galatasaray aurait réagi immédiatement à l’agitation naissante et tenté d’apaiser l’international. Il lui aurait été assuré avec insistance à quel point son importance au sein de l’effectif reste élevée et qu’il continuait de bénéficier d’une confiance totale pour la suite de la saison. La situation se serait ensuite quelque peu calmée dans un premier temps.

L’international allemand n’avait rejoint le champion de Turquie que l’été dernier. Ces dernières semaines déjà, les médias locaux débattaient régulièrement de sa condition et de sa place dans le système de l’entraîneur champion Buruk.