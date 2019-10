Sondage - Le trio Messi-Suarez-Griezmann a-t-il été impressionnant face à Eibar ?

Les trois joueurs, Messi, Suarez et Griezmann ont affiché une belle complémentarité contre Eibar. Ce trio a-t-il été impressionnant selon vous ?

Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann ont tous été buteurs lors du succès obtenu par le Barça sur la pelouse d' , samedi en (0-3).

Plus que ça, ils ont surtout affiché une belle complémentarité sur de nombreuses séquences.

Barça - Griezmann, joueur le plus décisif de Liga​

Après la rencontre, Antoine Griezmann a reconnu que le temps serait un allié précieux dans la quête d'automatismes : "Ma relation avec Messi et Suárez? Je dois m'y habituer. Nous devons mieux nous comprendre et cela viendra avec des minutes jouées ensemble."

Votre avis nous intéresse, la rédaction de Goal vous a posé une question sur ses différents réseaux sociaux (Twitter et Facebook). Celle-ci est la suivante : Le trio Messi-Suarez-Griezmann a-t-il été impressionnant face à Eibar ?