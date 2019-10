Sondage - Comprenez-vous le besoin de Messi de ne pas quitter le Barça ?

Lionel Messi a offert sa réponse à Cristiano Ronaldo au sujet de son choix de rester à Barcelone. Comprenez-vous le besoin du 10 de rester au Barça ?

Lionel Messi a accordé une longue interview à Marca dans laquelle il a notamment offert une réponse à Cristiano Ronaldo.

Le lusitanien avait demandé à la Pulga de tenter sa chance ailleurs qu'à Barcelone : "J'aimerais qu'il vienne en , un jour. Qu'il fasse comme moi et qu'il accepte le défi" , avait-il déclaré en décembre dernier.

Messi a offert une réponse claire : "Je n'ai jamais éprouvé le besoin de quitter le Barça, le meilleur club du monde. Maintenant, chacun cherche ses propres objectifs et ses propres expériences. À Barcelone, je me sens bien. J'aime jouer au Camp Nou, j'aime m'entraîner ici, j'aime la ville. Cela a toujours été très clair pour moi. Ce club possède de grands objectifs et je ne me vois pas aller les chercher ailleurs."

