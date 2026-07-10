Son sourire, perçu comme une provocation, place Hakimi dans une « situation perdante » aux yeux du public marocain

Le coup de sifflet final du quart de finale de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement acté l’élimination du Maroc face à la France (2-0) ; il a aussi déclenché une vague de polémiques visant le capitaine des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi.

Une prestation jugée « décevante » et des attitudes en fin de match ont placé la star du Paris Saint-Germain sous le feu des critiques, tant médiatiques que populaires. Que s’est-il passé sur la pelouse… et en dehors ?

Après la rencontre, le latéral s’est retrouvé isolé : tandis que son ami proche Kylian Mbappé célébrait la qualification des Bleus pour le dernier carré, son propre espoir de rééditer l’exploit de 2022 s’est évanoui. Sa prestation sur l’aile droite n’a pas été à la hauteur des attentes et il a semblé loin du niveau auquel ses supporters l’ont habitué. Selon certains analystes, il porterait ainsi une part de responsabilité dans cette élimination amère.

Le site français « rmcsport », citant des sources marocaines, a rapporté que la presse locale n’a pas épargné le capitaine, jugeant sa performance « bien en deçà de son niveau habituel » et constatant qu’il « n’a pas réussi à peser offensivement ».

De son côté, le site marocain « 360 » lui a attribué la note de 4,5/10, la plus faible de la défense, estimant qu’il « s’est trop projeté, laissant de vastes espaces dans son dos, sans réussir à faire la différence offensivement ».

Les critiques n’ont pas épargné non plus son attitude. Une vidéo, devenue virale en quelques minutes, le montrait souriant alors qu’il discutait avec son coéquipier au Paris Saint-Germain, Désiré Doué, immédiatement après l’élimination.

Cette réaction a suscité la colère d’une grande partie des supporters marocains sur les réseaux sociaux, certains y voyant un manque de respect envers l’importance du moment, bien qu’il soit apparu tendu dans d’autres séquences précédentes.