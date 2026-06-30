Son rompt le silence en présentant des excuses émouvantes après le choc de la Coupe du monde

Son Heung-min, le capitaine de la Corée du Sud, a présenté ses excuses aux supporters après l’élimination de son équipe dès la phase de groupes de la Coupe du monde. Il a appelé les fans à soutenir les joueurs plutôt qu’à les critiquer à l’issue de cette campagne mondiale.

Ces excuses ont été formulées un jour après la démission de l’entraîneur Hong Myung-bo, les résultats du samedi ayant empêché la Corée du Sud de figurer parmi les huit meilleures troisièmes donnant accès aux seizièmes de finale.

Cette génération, forte de Son, Woo Kang-in, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, et Kim Min-jae, défenseur du Bayern Munich. L’équipe était censée atteindre les phases à élimination directe après avoir hérité d’un groupe comprenant le Mexique, coorganisateur, la République tchèque et l’Afrique du Sud.

Après un départ prometteur marqué par une victoire 2-1 contre la République tchèque, deux revers successifs face au Mexique et à l’Afrique du Sud ont rendu la qualification tributaire des autres rencontres, avant un élimination finale dès la phase de groupes.

Dans un long message publié sur son compte Instagram, il a confié : « Je ne sais pas par où commencer. Je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir ce qui s’est passé, et je ne veux pas fuir la réalité. »

Le capitaine a ensuite écrit : « Avant toute chose, je tiens à présenter mes excuses les plus sincères au peuple sud-coréen et à tous les supporters qui aiment le football. »

En tant qu’amoureux du football, je ne peux qu’imaginer votre déception et votre peine en assistant à de telles rencontres. C’est pourquoi je considère que le simple mot « désolé » est insuffisant pour exprimer la blessure que vous avez ressentie… »En tant que passionné de football, je peux seulement imaginer à quel point vos cœurs sont brisés, votre frustration et la douleur que vous avez ressenties en regardant de tels matchs. C’est pourquoi j’ai le sentiment que ces simples mots « je suis désolé » ne suffisent pas à exprimer l’ampleur de la déception et de la blessure que vous ressentez ; je trouve même qu’ils sont tout à fait insuffisants, ne serait-ce que de les prononcer…»

Il conclut : « Je ferai tout pour vous redonner du baume au cœur. Je n’ai jamais oublié les promesses faites à nos supporters et je continuerai de me donner à 100 % pour donner le meilleur de moi-même tant que je serai sélectionné et tant que vous aurez besoin de moi. »