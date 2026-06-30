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Hussein Hamdy

Traduit par

Son rompt le silence en présentant des excuses émouvantes après le choc de la Coupe du monde

H. Son
Corée du Sud
Coupe du monde
Corée du Sud

Communiqué de condoléances

Son Heung-min, le capitaine de la Corée du Sud, a présenté ses excuses aux supporters après l’élimination de son équipe dès la phase de groupes de la Coupe du monde. Il a appelé les fans à soutenir les joueurs plutôt qu’à les critiquer à l’issue de cette campagne mondiale.

Ces excuses ont été formulées un jour après la démission de l’entraîneur Hong Myung-bo, les résultats du samedi ayant empêché la Corée du Sud de figurer parmi les huit meilleures troisièmes donnant accès aux seizièmes de finale.

Cette génération, forte de Son, Woo Kang-in, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, et Kim Min-jae, défenseur du Bayern Munich. L’équipe était censée atteindre les phases à élimination directe après avoir hérité d’un groupe comprenant le Mexique, coorganisateur, la République tchèque et l’Afrique du Sud.

Après un départ prometteur marqué par une victoire 2-1 contre la République tchèque, deux revers successifs face au Mexique et à l’Afrique du Sud ont rendu la qualification tributaire des autres rencontres, avant un élimination finale dès la phase de groupes.

Dans un long message publié sur son compte Instagram, il a confié : « Je ne sais pas par où commencer. Je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir ce qui s’est passé, et je ne veux pas fuir la réalité. »

Le capitaine a ensuite écrit : « Avant toute chose, je tiens à présenter mes excuses les plus sincères au peuple sud-coréen et à tous les supporters qui aiment le football. »

En tant qu’amoureux du football, je ne peux qu’imaginer votre déception et votre peine en assistant à de telles rencontres. C’est pourquoi je considère que le simple mot « désolé » est insuffisant pour exprimer la blessure que vous avez ressentie… »En tant que passionné de football, je peux seulement imaginer à quel point vos cœurs sont brisés, votre frustration et la douleur que vous avez ressenties en regardant de tels matchs. C’est pourquoi j’ai le sentiment que ces simples mots « je suis désolé » ne suffisent pas à exprimer l’ampleur de la déception et de la blessure que vous ressentez ; je trouve même qu’ils sont tout à fait insuffisants, ne serait-ce que de les prononcer…»

Il conclut : « Je ferai tout pour vous redonner du baume au cœur. Je n’ai jamais oublié les promesses faites à nos supporters et je continuerai de me donner à 100 % pour donner le meilleur de moi-même tant que je serai sélectionné et tant que vous aurez besoin de moi. »

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