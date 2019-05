Son futur, Zidane, les Bleus... : les confessions de Benzema

Karim Benzema s'est notamment exprimé dans l'émission Quotidien sur l'équipe de France et son parcours à la Coupe du Monde en Russie.

Un retour en : "Là, je suis dans le meilleur club du monde. C’est difficile parce que je cherche le très haut niveau. Mais après, en France, je n’ai que comme club de cœur. J’ai laissé une très bonne image à Lyon, donc j’aimerais que ça reste comme ça. Donc la réponse est non. Pour le moment, c’est non."

Relation avec Zidane : "J’ai une relation très forte avec lui. C’est comme un grand frère pour moi. On parle beaucoup sur le football et en dehors du football. Il m’a beaucoup aidé. J’ai beaucoup de respect pour lui. Il nous arrive de nous engueuler, lorsque je ne fais pas ce qu’il demande sur le terrain. On peut dire que je suis le chef au . Mais c’est avant tout le travail d’une équipe, pas celui d’un joueur. Un très bon attaquant ne doit pas simplement marquer. Il doit savoir participer au jeu, ouvrir des espaces, aider son équipe, faire les bons mouvements et évidemment être présent dans les moments clés."

Le sacre des Bleus lors du Mondial 2018 : "J’aurais aimé être à la . Le Real Madrid et l’équipe de France sont les deux choses pour lesquelles je joue au football. Aujourd’hui, les Bleus ont un groupe, une nouvelle génération, des nouveaux joueurs et ils sont champions du monde. C’est comme ça le football."