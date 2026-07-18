Son ancien coéquipier affirme avec autorité : « Messi est un fou ! »

À deux jours de la finale très attendue entre l’Argentine et l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026, l’ancien défenseur français Samuel Umtiti a dévoilé une facette de la personnalité de Lionel Messi, en évoquant ses souvenirs avec le capitaine de l’équipe d’Argentine lors des années qu’ils ont passées ensemble à Barcelone.

À 39 ans, Messi aborde sa troisième finale de Coupe du monde : il avait perdu celle de 2014 contre l’Allemagne, guidé l’Argentine vers le titre en 2022 aux dépens de la France, et conduit les « Albicelestes » jusqu’à l’affiche finale face à l’Espagne. à la recherche d’une quatrième étoile pour la sélection albiceleste.

«Calme et timide, mais il adore plaisanter»

Invité de l’émission « After Foot » sur RMC, Umtiti a décrit le Messi d’après-match : « C’est quelqu’un de vraiment formidable. De nature calme et timide, il sait pourtant rire et plaisanter avec ses coéquipiers. »

Il ajoute que le capitaine argentin était toujours présent lors des rassemblements à Barcelone, précisant : « Pendant les repas d’équipe, il s’asseyait toujours avec nous, il riait et taquinait tout le monde. Au fond, c’est un être humain comme les autres. »

« On sait ce qu’il va faire, mais il le fait quand même. »

Interrogé sur ses duels avec l’Argentin à l’entraînement, le défenseur français admet que le stopper relevait de l’impossible.

« Bien sûr, il me dribblait à l’entraînement. C’est extrêmement difficile », a-t-il reconnu.

Il résume son style de jeu en affirmant : « Je dis toujours qu’il est fou… mais dans le bon sens du terme. »

Il a ajouté : « On peut anticiper ses mouvements, et pourtant, dans l’instant, il est souvent impossible de l’arrêter. On sait qu’il va tirer du même côté, vers le coin ouvert ; le gardien le sait aussi, et il marque quand même. »

Umtiti a souligné la singularité du talent de Messi : « Il a quelque chose qu’aucun autre joueur n’a… et c’est très difficile à expliquer. »

« Il anticipe le jeu avant tout le monde. »

Umtiti ne s’est pas contenté d’évoquer ses qualités techniques ; il a surtout mis en avant la capacité unique de Messi à anticiper le jeu avant même qu’il ne se produise.

« Parfois, j’ai l’impression qu’il voit le match avant tout le monde. Il sait à l’avance ce que tu vas faire, et c’est incroyable », a-t-il déclaré.

Il ajoute que les ballons qui lui reviennent, souvent perçus comme des coups de chance, ne sont pas le fruit du hasard : « Même les ballons qu’il récupère après les duels font partie de sa lecture du jeu. »

Pas de comparaison avec Cristiano

Pour clore son intervention, Umtiti s’est positionné dans le débat récurrent qui oppose Lionel Messi à Cristiano Ronaldo.

« C’est pour cette raison que je ne vois aucune place pour la comparaison à mes yeux », a-t-il tranché.

Il conclut : « Cristiano Ronaldo est un athlète exceptionnel et un joueur incroyable, ses statistiques parlent d’elles-mêmes, mais quand il s’agit du football en soi, pour moi, il n’y a pas photo face à ce que Messi apporte. »

Une finale à caractère particulier

La finale de dimanche revêtira une dimension émotionnelle particulière pour Messi, puisqu’il défiera l’Espagne, le pays où il s’est installé à treize ans et où il a entamé son parcours avec le Barça il y a plus de vingt ans.

L’Argentine a atteint ce rendez-vous en battant l’Angleterre, la Suisse, l’Égypte et le Cap-Vert, tandis que l’Espagne a successivement dominé la France, la Belgique, le Portugal et la Suisse.