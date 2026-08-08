Son ancien agent : le Ballon d'Or attendait Neymar au Real Madrid

Wagner Ribeiro, l'ancien agent de la star brésilienne Neymar da Silva, a révélé de nouveaux détails sur les coulisses du transfert du joueur au Barça en 2013, affirmant que le joueur n'était plus qu'à un pas de signer au Real Madrid, et insistant sur le fait qu'il aurait remporté le Ballon d'Or s'il avait porté le maillot blanc.

L'arrivée de Neymar au Barça en 2013 représentait l'un des plus gros transferts du football mondial, mais la situation a bien failli prendre une tournure totalement différente. En effet, l'attaquant brésilien, qui était alors l'un des talents montants les plus en vue du football brésilien, avait attiré l'intérêt du Barça et du Real Madrid dès une période précoce, avant même son départ de Santos. Son transfert au club catalan a en effet été précédé de plusieurs années de contacts, de voyages, de négociations et d'offres formulées par les deux géants espagnols.

Wagner Ribeiro, qui a accompagné Neymar durant une grande partie de son adolescence et de ses premières années en tant que joueur professionnel, a livré de nouveaux détails sur cette rivalité acharnée, au cours d'un long entretien accordé au réseau « GE Globo », affirmant qu'il avait personnellement œuvré pour amener l'attaquant à Santiago Bernabeu et qu'il avait négocié directement avec le président Florentino Pérez, ce qui avait rapproché le Real Madrid très près de conclure l'affaire.

Ribeiro a affirmé que le Real Madrid était parvenu à une position de nette avance dans la course à la signature de Neymar, au point qu'il ne lui manquait plus que l'accord du club de Santos pour boucler l'opération. Il a déclaré : « Tout était convenu avec Florentino, et les avocats du Real Madrid se trouvaient à São Paulo. Il ne nous manquait qu'une seule condition : que Santos donne son accord. »

L'agent a reconnu que son souhait personnel était d'amener le Brésilien à Santiago Bernabeu, mais que le dernier mot revenait toujours au joueur lui-même, expliquant : « Je voulais qu'il aille au Real Madrid, bien sûr que je le voulais. Pour tout. Mais ce n'est pas l'agent qui décide, c'est le joueur. »

Ribeiro a également assisté au voyage de Neymar à Barcelone et à sa présentation en tant que nouveau joueur des rangs de l'équipe catalane, mais sa relation avec le Real Madrid lui a fait vivre ces moments dans une position inconfortable. Il a déclaré : « Quand j'ai pris le même avion que Neymar pour Barcelone, afin d'assister à sa présentation, ils m'ont assis comme si j'étais un intrus. Je n'ai pas participé à la cérémonie, je suis resté dans un coin. »

Malgré ses tentatives passées pour l'amener au Real Madrid, l'agent ne remet pas en question la décision prise par la star brésilienne, poursuivant : « Il a beaucoup joué aux côtés de Suárez, Messi, Xavi et Iniesta... Il n'y avait là que de grandes stars. Et il a tout gagné. Il n'y a aucun regret. »

Ribeiro a également révélé sa participation aux contacts préliminaires ayant précédé le départ de Neymar du Barça, même si c'était cette fois d'une position différente. Il a en effet affirmé avoir rencontré à Ibiza Neymar, son père ainsi que Nasser Al-Khelaïfi pour discuter de la possibilité d'un transfert au Paris Saint-Germain, expliquant : « Nasser lui proposait 25 millions d'euros et nous en demandions 40. Et lorsque le père de Neymar a laissé fuiter que le Paris Saint-Germain payait 25 à Paris, le Barça a amélioré son offre et lui a donné 26. Un an plus tard, Neymar est parti pour 222 millions d'euros et a fini par obtenir 40. »

Ribeiro a souligné que le départ du Barça n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi le désir du joueur d'entamer une nouvelle étape, déclarant : « Neymar voulait changer d'atmosphère et il avait la promesse que le Paris Saint-Germain allait bâtir une grande équipe. »

L'agent a insisté sur le fait que Neymar avait le niveau suffisant pour remporter le Ballon d'Or au cours de sa carrière, déclarant : « Si Neymar avait joué au Real Madrid, il aurait remporté le Ballon d'Or. Je n'ai aucun doute là-dessus. »