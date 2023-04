Son amour pour Naples, ses ambitions, Kvaratskhelia...les confessions de Victor Osimhen

Auteur d'une saison phénoménale, le buteur de Naples s'est confié sur ses ambitions, sa progression et sa relation avec les supporters du Napoli.

Auteur de vingt-cinq buts toutes compétitions confondues cette saison, Victor Osimhen est l'un des grands artisans de la belle saison de Naples, leader de Serie A et quart de finaliste de la Ligue des champions. Les prestations de l'ancien du LOSC ne sont pas passées inaperçues puisqu'il est annoncé avec insistance du côté de la Premier League, de Manchester United notamment, mais aussi du côté du PSG. Dans une interview accordée à L'Equipe, Victor Osimhen n'a pas caché son ambition de faire partie des meilleurs à son poste, tout en promettant que le meilleur est encore à venir le concernant.

"Tout ne fait que débuter pour moi"

"Pour être considéré comme l'un des meilleurs buteurs d'Europe, il faut passer par différentes phases. Je savais que j'avais les qualités pour atteindre ce niveau. Mais il me fallait un environnement favorable et un état d'esprit positif. Mais je ne pouvais pas voir ça comme un objectif, cela ne marche pas comme ça. Ça devait rester un rêve. Drogba, Lewandowski, ça m'a fait rêver. Il fallait courir après ça mais de manière naturelle, sans y penser tous les matins. Et trouver l'endroit où tout allait s'aligner. Cet endroit, c'est Naples. Et, à vrai dire, tout ne fait que débuter pour moi", a expliqué Victor Osimhen.

Charleroi m'a donné de l'exposition, Lille encore un peu plus, mais arriver ici revient à changer de monde. Les fans, je n'avais jamais vu ça.

Ils vivent pour ce club. Cela a trait au corps, au coeur. À mon arrivée à l'aéroport, j'étais impressionné. Dans le vestiaire, j'ai demandé à Dries

et

Koulibaly si ce que je venais de vivre était réel. Ils m'ont répondu en choeur que je n'avais encore rien vu", a ajouté l'ancien du LOSC.

" Avec "Kvara", ç'a matché quasi instantanément"

Je vais parler au nom de l'équipe : si nous donnons parfois l'impression de voler, nos fans y sont pour beaucoup. L'énergie qu'ils transmettent à l'équipe, ce qui se passe ici depuis quelques mois, l'héritage de Maradona... On ressent tout ça.

Les gens vous veulent pour eux".

(Il insiste.)(Mertens)(Kalidou)Victor Osimhen est sous le charme de Naples et de ses supporters : "

C'est... impressionnant et, parfois, vous aimeriez pouvoir faire telle ou telle chose sans être escorté. Mais ça ne me pèse pas. Ils ne font que donner de l'amour, nous faire comprendre que l'on compte pour eux. Et, ce qui est bien, c'est qu'ils donnent la même force à tous les joueurs. Dans un monde aussi...", a ajouté le buteur de Naples.

Enfin, Victor Osimhen s'est confié sur son duo de choc avec Khvicha Kvaratskhelia : "Avec "Kvara", ç'a matché quasi instantanément. C'est un immense talent, mais c'est aussi un bon garçon. Tout le monde l'adore. Je ne sais pas comment le décrire mais, dès que je l'ai vu jouer, j'ai compris ce qu'il pouvait apporter à cette équipe. Et, franchement, faire ce qu'il fait, pour sa première saison en Italie, bravo !".