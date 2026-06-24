Son agent confirme son départ de l'Ajax

Selon De Telegraaf, Ryan van de Pavert sera prêté au SC Cambuur la saison prochaine. Le milieu de terrain, qui arrive de l’Ajax, ne sera pas accompagné d’une option d’achat pour le club frison fraîchement promu. Âgé de 20 ans, Van de Pavert reste sous contrat à Amsterdam pour trois saisons supplémentaires.

Le joueur doit encore passer la visite médicale, jeudi, au stade du Cambuur. « C’est exact », confirme son agent, Nathan van Kooperen, dans une brève réaction au quotidien.

Aucune option d’achat n’a été prévue, car le joueur est considéré comme un élément d’avenir : il aura ainsi l’occasion de gagner en expérience pendant une saison avant de revenir dans le groupe professionnel ajacide.

Il a souvent été remplaçant avec l’Ajax 1 en fin de saison dernière sans toutefois entrer en jeu. Il compte 24 matchs avec Jong Ajax sans avoir trouvé le chemin des filets.

Polyvalent, il peut occuper plusieurs postes en défense ou au milieu de terrain, mais l’Ajax le voit avant tout comme un numéro 6.

Les deux clubs doivent encore officialiser le prêt. Il s’agit d’ailleurs de la troisième collaboration récente entre l’Ajax et le Cambuur, après les arrivées de Lucas Jetten et Skye Vink à Leeuwarden.