Une importante réunion est prévue lundi au sujet de l’avenir de Vandaag Inside, rapporte RealityFBI. Le patron John de Mol y participera également. Au sein de Talpa, des changements autour de la composition et surtout de la présentation du programme de SBS6 seraient sur la table, la position de Wilfred Genee étant particulièrement remise en question.

Selon les sources de RealityFBI, les noms de Genee, Thomas van Groningen et Raymond Mens sont évoqués pendant ces discussions. Un remplacement complet de Genee ne semblerait pas aller de soi, mais une formule dans laquelle le présentateur céderait une partie de ses émissions ferait clairement partie des possibilités.

Ce scénario correspond à un souhait que Genee avait lui-même déjà exprimé auparavant. Après que René van der Gijp a obtenu une soirée de libre par semaine dans Vandaag Inside, Genee a fait savoir en mai de cette année qu’il aimerait lui aussi être un peu moins souvent à table : « J’ai aussi dit à un moment donné : “Donnez-moi alors, à moi aussi, un jour de libre par semaine.” Bon, là, tout le monde était immédiatement en panique, donc ce n’était absolument pas une option. »

À l’époque, Genee avait lui-même désigné Thomas van Groningen comme quelqu’un qui pourrait le remplacer. « Je vois qu’il pourrait absolument prendre le relais, donc cette possibilité existe », déclarait le présentateur en mai, après que Van Groningen avait déjà assuré quelques émissions de Vandaag Inside.

L’idée d’occuper lui-même de temps en temps un autre rôle avait également beaucoup plu à Genee. « Quand Thomas van Groningen a repris ces émissions à ma place, je pensais que j’aurais besoin d’un temps d’adaptation et que je trouverais cela difficile. Mais le jour où je suis arrivé ici et où j’ai commencé l’émission, je me suis dit : mince, c’est en fait très sympa de faire autre chose. »

Outre Van Groningen, RealityFBI affirme qu’un rôle plus important pour Raymond Mens est également évoqué, lui qui pourrait être plus souvent présent autour de la table. En outre, la position d’Hélène Hendriks serait aussi un sujet de discussion.

Ces discussions interviennent à un moment marquant, car Genee est associé depuis un certain temps déjà à un possible transfert vers RTL. Son contrat actuel avec Talpa court jusqu’à l’été 2027 et il a déjà été rapporté auparavant que des négociations auraient effectivement lieu au sujet d’un départ chez le concurrent.