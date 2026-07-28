Des rapports de presse ont révélé le salaire que percevra le Sénégalais Iliman Ndiaye, ailier d'Everton, pour accepter de rejoindre les rangs d'Al Hilal lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Des rapports de presse avaient dévoilé l'entrée d'Al Hilal en négociations avec Everton en vue de recruter Ndiaye durant le mercato estival en cours, le club saoudien souhaitant s'attacher les services d'un nouvel ailier.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que le joueur, âgé de 26 ans, percevra un énorme salaire hebdomadaire d'une valeur de 270 000 livres sterling, ce qui l'incite à accepter l'opération.

Quant au club anglais, il tient à obtenir 70 millions de livres sterling (81 millions d'euros) pour accepter le départ de l'ailier sénégalais vers les rangs d'Al Hilal.

Cela signifie que Ndiaye serait plus cher que l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, que le club a recruté auprès de West Ham United, en Angleterre, pour environ 80 millions d'euros.

Ndiaye évolue à Everton depuis l'été 2024, lorsqu'il y est arrivé en provenance de l'Olympique de Marseille. Il a disputé 34 matchs avec le club la saison dernière, au cours desquels il n'a inscrit que 6 buts, tout en délivrant 3 passes décisives.