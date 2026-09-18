Somerville dans l'embarras : Al-Hilal envisage de lui retenir la moitié de son salaire

Le club saoudien d'Al Hilal a décidé de temporiser avant de trancher sur la sanction à infliger à son joueur néerlandais Crysencio Summerville, à la suite des incidents survenus lors de la rencontre de l'équipe face à Al-Gharafa du Qatar en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al Hilal s'est imposé sur le score de 2-1 face à Al-Gharafa, mardi dernier, dans le cadre de la première journée de la compétition, lors d'un match marqué par un violent accrochage entre Summerville et l'un des joueurs de l'équipe qatarienne, qui s'est soldé par un carton rouge brandi à l'encontre de l'ailier néerlandais.

L'incident a débuté à la 33e minute, lorsqu'Abdulrahman Fayez, joueur d'Al-Gharafa, s'est accroché sans ballon avec Summerville, ce à quoi le joueur d'Al Hilal a réagi avec une grande virulence, avant de repousser violemment son adversaire hors des limites du terrain.

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La tension est montée d'un cran après l'intervention de l'ailier d'Al-Gharafa Ismaël Bennacer, qui a tiré Summerville par les cheveux, faisant dégénérer l'incident en une bagarre générale à laquelle ont pris part plusieurs joueurs des deux équipes, ainsi que certains éléments présents sur les bancs de touche.

L'arbitre de la rencontre a brandi un carton rouge à l'encontre du Néerlandais Crysencio Summerville et d'Ismaël Bennacer, avant que le calme ne revienne et que la partie ne reprenne.

Le journaliste saoudien Abdulrahman Abaoud a affirmé, lors de son intervention dans l'émission « Dawrina Ghair », que la direction d'Al Hilal attend le rapport détaillé du match de la part de l'arbitre de la rencontre et de la Confédération asiatique de football, afin d'examiner l'ensemble des situations qu'a connues la confrontation.

Abaoud a précisé que la direction d'Al Hilal visionnera également des images supplémentaires de l'expulsion de Summerville, en vue de prendre la décision appropriée concernant la sanction, indiquant la possibilité d'infliger une amende interne pouvant aller jusqu'à une retenue de 50 % du salaire du joueur, s'il est établi qu'il a commis une faute, à l'image de la sanction dont avait précédemment fait l'objet le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly.

Summerville, âgé de 24 ans, avait rejoint Al Hilal en provenance du club anglais de West Ham lors du dernier mercato estival, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 64,50 millions d'euros.







