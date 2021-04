Solskjaer voit grand pour Greenwood

Ole Gunnar Solskjaer, le manager de Man United, est convaincu que Mason Greenwood va finir par fructifier toutes les attentes qu'il suscite.

Mason Greenwood "peut atteindre les sommets", selon Ole Gunnar Solskjaer, qui affirme que la jeune star de Manchester United a appris à faire face au poids des attentes à Old Trafford en 2020-2021.

Greenwood a fait irruption sur la grande scène avec United la saison dernière, marquant 17 buts dans toutes les compétitions tout en apparaissant régulièrement dans le onze de départ de Solskjaer.

Le joueur de 19 ans n'a pas été aussi prolifique cette année, luttant pour recouvrir le meilleur de sa forme. Cela étant, il revient bien et s'est réveillé le week-end en contribuant au succès des siens contre Tottenham (3-1), avec notamment un but inscrit.

Solskjaer pense que la performance a servi de rappel opportun de l'efficacité de Greenwood dans le dernier tiers, et ne doute pas que l'adolescent atteindra le plus haut niveau s'il continue sur sa trajectoire actuelle.

"Il peut aller très haut", a déclaré le manager des Red Devils à Sky Sports. "Ce but et cette passe décisive étaient peut-être la façon pour Mason de me dire que j'aurais dû le lancer! J'ai été dans cette situation moi-même. Quand vous êtes dans le dur, ne vous laissez pas abattre, assurez-vous simplement que vous êtes un joueur d'équipe. Si vous jouez pendant 20 minutes, vous avez 20 minutes pour faire 90 minutes de travail. C'est ce que Mason a fait dimanche. J'espère qu'il produira le même match contre Burnley. "

Solskjaer a poursuivi en évoquant les progrès de son protégé : "Mason a mûri physiquement, mentalement mûri, il a mûri tactiquement et, techniquement, nous savons à quel point il est bon de toute façon. Il marquera des buts, pas de soucis à ce sujet. Il a appris d'Edinson [Cavani], il a été davantage sous les projecteurs, plus scruté, a appris à être à la hauteur des attentes et des normes de Manchester United et je pense qu'il a très bien fait face aux demandes. Il a traversé une période difficile et a travaillé si dur pour améliorer son jeu. C'est agréable de voir des garçons qui veulent vraiment être meilleurs et obtenir leurs récompenses pour leur travail acharné."