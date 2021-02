Solskjaer tresse des louanges à Shoretire

Ole Gunnar Solskjaer s'attend à ce que les supporters de Manchester United voient beaucoup plus de Shola Shoretire à l'avenir.

Shoretire, qui a fait ses débuts senior lors de la victoire de United en Premier League contre Newcastle United ce week-end, a été introduit pour les 14 dernières minutes du match nul 0-0 face à la Real Sociedad pour devenir le plus jeune joueur des Red Devils en compétition européenne à l'âge de 17 ans et 23 jours.

Il n'a pas pu avoir beaucoup d'impact alors que United réservait sa dernière place en Ligue Europa avec une victoire totale de 4-0 sur ses adversaires de la Liga, mais Solskjaer pense que le club a un joueur extrêmement prometteur entre ses mains.

Solskjaer: "Il travaille dur à l'entraînement"

"Shola sera un bon joueur pour nous", a déclaré le patron de United lors d'une conférence de presse. "Parfois, vous avez besoin de les tester contre de bons joueurs et nous savons que la Real Sociedad est une bonne équipe et a de bons joueurs. Shola et Amad [Diallo] auront besoin d'être présents à ce niveau.

"C'est un jeune garçon en qui nous croyons; il a une bonne attitude. Vous pouvez voir sa forme, il sera un athlète. Techniquement, il est très bon et il prend de bonnes décisions.

"Il travaille dur à l'entraînement et c'est un garçon sympathique que nous espérons voir beaucoup dans le futur."

Mikel Oyarzabal a raté un penalty tôt pour La Real après que Daniel James ait commis une faute sur Andoni Gorosabel dans la zone alors que United prolongeait sa série invaincue en Ligue Europa à Old Trafford à 15 matches.

Solskajer a reconnu l'importance de ce raté - le premier penalty raté à Old Trafford contre l'équipe locale depuis Leighton Baines d'Everton en octobre 2014 - pour le résultat, qui a permis à United de pourquivr son odyssée en Ligue Europa. .

"Nous avons joué contre une très bonne équipe", a-t-il ajouté. "Ils ont obtenu un penalty très tôt et, heureusement, ils l'ont raté. Nous ne voulions pas entrer dans la mi-temps avec un ou deux buts d'avance. Bien sûr, nous sommes heureux de nous en sortir indemnes.

"J'ai senti que les 10-15 premières minutes étaient un peu lentes, mais nous avons bien joué en première mi-temps. En seconde période, nous n'étions pas bons avec le ballon, mais nous avons bien défendu. Cela prouve juste à quel point la performance était bonne."

United se prépare à défier le Chelsea de Thomas Tuchel en Premier League.