Solskjaer sur Sancho : "Old Trafford sera le tremplin dont il a besoin"

L'entraîneur de Manchester United se félicite du recrutement de Jadon Sancho, et n'a aucun doute sur sa capacité à s'élever au niveau des Red Devils.

C'est assurément l'un des plus gros coups de l'été ! En enrôlant Jadon Sancho au Borussia Dortmund contre une somme estimée à 85 millions d'euros, Manchester United vient de frapper fort. En effet, le jeune anglais a tout pour devenir un futur joueur de classe mondiale, lui qui est déjà très performant depuis plusieurs saisons.



Manchester United annonce officiellement Jadon Sancho

En signant à Manchester United, lui l'ancien jeune de Manchester City, Jadon Sancho revient au pays avec la ferme volonté de passer un cap au sein d'un club mythique. Les discussions avec Dortmund duraient depuis des mois, et la volonté du joueur a toujours été celle de devenir, enfin, un membre des Red Devils.

"Il fera partie intégrante de mon équipe pour les années à venir"

Le discours de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a notamment fait la différence, et le technicien norvégien avait donc le sourire, ce vendredi, lors de l'officialisation du transfert. "Jadon incarne le type de joueur que je veux amener au club, c'est un attaquant incarnant les meilleures traditions de Manchester United. Il fera partie intégrante de mon équipe pour les années à venir et nous avons hâte de le voir s'épanouir", a d'abord confié l'ancienne gloire du club dans des propos accordés au site officiel.





"Ses statistiques de buts et de passes décisives parlent d'elles-mêmes et il apportera également un rythme, un flair et une créativité formidables à l'équipe. Old Trafford sera le tremplin dont il a besoin pour libérer son talent inexploité et s'exprimer au plus haut niveau", a ensuite ajouté Ole Gunnar Solskjaer, impatient.

"Pour un joueur de son âge, Jadon a déjà réalisé beaucoup de choses et a montré le courage d'aller faire ses preuves à l'étranger. Nous sommes tous impatients d'accueillir Jadon dans l'équipe alors que nous nous préparons pour la nouvelle saison", a enfin expliqué l'entraîneur. À Manchester United, Jadon Sancho portera le numéro 25 et devrait former, aux côtés de joueurs tels que Marcus Rashord, Bruno Fernandes ou encore Edinson Cavani, une attaque digne d'un réel candidat au titre.