Solskjaer sur les rumeurs Herrera au PSG : "Il va annoncer son futur lui-même bientôt"

Le coach de Manchester United a parlé du cas d'Ander Herrera qui devrait prochainement annoncer des détails concernant son avenir.

Ander Herrera fera bientôt une annonce sur son avenir, a confirmé le manager de , Ole Gunnar Solskjaer.



Le milieu de terrain est étroitement lié à un possible transfert au Paris Saint-Germain cet été.



S'exprimant vendredi lors d'une conférence de presse en prévision du dernier match de la saison de Manchester United ce dimanche, Solskjaer a déclaré à propos de Herrera: "Ander pourrait jouer [contre Cardiff], je ne sais pas encore. Nous n'avons pas choisi l'équipe et il va probablement annoncer bientôt son futur lui-même, où il va continuer son football."



Herrera a quitté l' pour s'installer à Old Trafford en 2014 et a remporté la , la Carabao Cup et l'Europa League avec les Red Devils.

De façon plus générale, le technicien a admis que les choses allaient bouger cet été : "Il y a des joueurs dont les contrats sont épuisés, des joueurs vont certainement venir, il y a des jeunes joueurs qui arrivent, j'ai travaillé avec le club, le recrutement, avec le département d'analyse, nous avons identifié des joueurs qui pourraient faire partie de l'équipe de Man United et espérons que nous pourrons en faire plus.

"Je ne sais pas combien de noms ont été mentionnés depuis mon arrivée et il y a des joueurs que j'ai à peine vu que j'ai lu que nous allons signer. Plus tôt vous pourrez faire les transferts, mieux c'est parce que quand vous venez le 1er juillet, vous voulez avoir une belle image de ce à quoi cette équipe ressemblera. "