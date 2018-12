Solskjaer signe les meilleurs débuts pour un coach à MU

Avec trois victoires et 12 buts marqués en trois matches, le Norvégien réalise le baptême de feu le plus réussi en tant que coach de MU.

Il est trop tôt pour dresser des bilans après seulement trois matches passés sur le banc, mais comment taire les excellents débuts d'Ole Gunner Solskjaer en tant qu'entraineur de MU ? Au bout de dix jours du mandat, le Norvégien a presque tout bon, et il peut même se targuer de réaliser les premiers pas les plus brillants pour un entraineur du côté d'Old Trafford.

Le Scandinave compte trois succès en trois matches, et avant lui il n'y a que deux coaches qui ont réussi un sans-faute après trois parties. José Mourinho, son prédécesseur, est l'un d'eux. Et l'autre technicien c'est le légendaire Matt Busby. Néanmoins, aucun de ces deux noms n'avait vu son équipe empiler autant de buts (12) que le MU version Solskjaer.

Douze buts en trois matches consécutifs de championnat, c'est aussi une première pour les Red Devils depuis sept ans. À l'époque, ils étaient encore coachés par Sir Alex Ferguson. L'élève a donc rendu un bel hommage à son maitre avec cette entame de parcours des plus spectaculaires.

Solskjaer a redonné un visage séduisant à MU, et ses joueurs ont été les premiers à le relever. Héros du succès face aux Cherries, Paul Pogba a reconnu que le visage de l'équipe est plus conquérant désormais : "c'est une façon différente de jouer. Nous sommes plus offensifs, je dirais. On se crée plus d'occasions. On essaye de jouer comme ça, on veut attaquer, le manager veut qu'on attaque, c'est ce qu'on fait sur le terrain".

Le seul bémol dans le parcours de Solskjaer c'est qu'il n'a pas encore vu sa formation réussir de clean sheet. Il y a eu toujours un but encaissé lors des larges victoires récoltées. Le domaine où il y a besoin de progresser est tout ciblé.