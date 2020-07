Solskjaer répond à la rumeur Ake : "J'ai déjà sept défenseurs centraux"

L'entraîneur des Red Devils a été vu en train de parler au défenseur de Bournemouth après la victoire de 5-2 lors de leur dernier match.

Ole Gunnar Solskjaer a nié que lui et son club sont dans la course pour un transfert de Nathan Ake à après avoir été repéré en train de discuter avec le défenseur central après la victoire 5-2 à Old Trafford la semaine dernière. Des caméras ont capturé la scène durant laquelle l'entraîneur de Manchester United était en conversation avec l'ancien défenseur de au coup de sifflet final, certains affirmant qu'il a dit au Néerlandais qu'il avait besoin d'un défenseur central du pied gauche dans son équipe.

Mais Solskjaer a nié avoir dit quoi que ce soit de ce genre, déclarant aux journalistes avant le déplacement de son équipe à jeudi: "J'ai sept défenseurs centraux, je ne sais pas d'où cela vient. Nous allons bien dans ce secteur". Le match nul entre Leicester et , mardi soir, signifie que Manchester United a maintenant son destin entre ses mains pour terminer parmi les quatre premiers de car ils doivent encore affronter l'équipe de Brendan Rodgers lors de la dernière journée de la saison.

"Nous ne pouvons pas compter sur quelqu'un d'autre"

Et Solskjaer pense que les Red Devils devront gagner chacun de leurs cinq matchs restants pour garantir une place lucrative en . "Il y a tellement de matchs, si nous gagnons chacun de nos matchees, nous sommes dans les quatre premiers", a expliqué Solskjaer. "Nous ne pouvons pas compter sur l'aide de quelqu'un d'autre, nous devons le faire nous-mêmes et entrer dans la saison prochaine pour poser d'autres défis aux équipes."

La victoire contre a permis à Manchester United d'atteindre 16 matches sans défaite toutes compétitions confondues, ce qui a donné confiance aux Red Devils avant les dernières semaines de la saison. "En tant que footballeur, vous savez que vous ne pouvez pas simplement trouver la confiance dans le réfrigérateur, vous devez l'avoir tous les jours à l'entraînement et les résultats sont importants", a-t-il déclaré. "Les 16 derniers matchs invaincus nous donnent confiance, mais loin de ce vers quoi une équipe de Manchester United devrait tendre. Nous nous concentrons sur le match suivant et nous sommes soudainement retrouvés là avec 16 matches sans perdre - c'est ce que nous avons fait."

Et malgré la position d'Aston Villa en championnat, Solskjaer sait que le match contre l'équipe de Dean Smith sera un défi, en particulier avec la cible des Red Devils, Jack Grealish, comme une menace : "Je pense que lors du dernier match, ils nous ont causé des problèmes, Grealish à gauche et Anwar El Ghazi à droite", a déclaré le Norvégien. "Grealish a marqué un but fantastique, il y a eu beaucoup de choses à dire sur lui et nous devons être conscients de sa force. S'il est à gauche, au milieu ou à droite, il attire des joueurs vers lui mais il n'y a pas qu'un seul joueur dans cette équipe de Villa, il y a beaucoup de joueurs intéressants".