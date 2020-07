L'agent de Grealish répond aux rumeurs de transfert de Manchester United

Les Red Devils ont été crédités d'un intérêt pour le milieu de terrain qui a connu une belle campagne individuelle en 2019-2020.

L'agent de Jack Grealish, Jonathan Barnett, a répondu aux rumeurs liant le meneur de jeu d' à un transfert à . Ole Gunnar Solskjaer essaie de rassembler une équipe de jeunes talents locaux à Old Trafford depuis qu'il a obtenu un contrat de trois ans en mars 2019. Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka et Daniel James ont tous été recrutés l'été dernier, avant qu'un léger changement dans la politique de transfert du Norvégien ne voit la star portugaise Bruno Fernandes rejoindre le club en provenance du Sporting CP en janvier.

Manchester United commence à émerger à nouveau comme une force majeure après l'intégration réussie des récentes recrues, mais d'autres renforts devraient rejoindre les Red Devils à la fin de la saison. Jack Grealish serait en haut de la liste des cibles estivales d'Ole Gunnar Solskjaer, le joueur de 24 ans brillant actuellement dans une équipe relativement modeste d'Aston Villa en difficulté au classement en .

"Grealish ne pense qu'à aider Aston Villa à se maintenir"

Aston Villa semble destinée à la relégation pour le moment, après avoir pris du retard sur ses concurrents directs, comptant actuellement quatre points de retard sur le premier non relégable avec seulement cinq matches à jouer, dont le prochain les verra affronter les Red Devils de Solskjaer jeudi, en grande forme depuis la reprise du championnat. Il a été suggéré que Manchester United arriverait à recruter Jack Grealish si Aston Villa n'arrive pas à éviter la descente, mais Jonathan Barnett insiste sur le fait que son client ne pense pas encore à son avenir.

Lorsqu'on lui a demandé si le milieu de terrain s'apprêtait à être impliqué dans un transfert majeur l'emmenant loin de Villa Park, son agent a déclaré à Stretty News: "Absolument, aucun accord n'a été conclu avec qui que ce soit. Je ne pense pas qu’ils [Aston Villa] regardent le Championship, ils croient qu’avec un peu de chance, ils sortiront des ennuis dans lesquels ils se trouvent. Jack le croit, il se bat dur, aussi fort que possible pour empêcher la descente".

"C’est la seule chose à laquelle il pense en ce moment. Il ne s'intéresse à rien d'autre que de se battre pour sortir Aston Villa de tout problème", a ajouté l'agent de Jack Grealish et de Gareth Bale. Barnett a toutefois admis que Grealish aurait un avantager à jouer la chaque année lorsqu'il entamera la prochaine étape de sa carrière en plein développement : "D'un autre côté, je pense qu'en ce qui concerne sa carrière, ce serait formidable pour lui de jouer en Ligue des champions et de développer ses grandes compétences et je ne sais pas dans quel pays ni où cela se produira. Mais cette conversation n'aura pas lieu maintenant parce qu'il ne veut que se battre et aider Aston Villa".