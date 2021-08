Solskjaer optimiste pour le retour de Martial

L'attaquant des Red Devils a joué 45 minutes pour son retour de blessure lors du match amical remporté largement contre Everton (4-0).

Ole Gunnar Solskjaer a affirmé que l'état d'Anthony Martial était "meilleur que ce qu'on pouvait craindre" après avoir vu l'attaquant français faire sa première apparition à Manchester United depuis le 21 mars.

L'attaquant de 25 ans a contracté un problème au genou lors des qualifications pour la Coupe du monde avec son pays et n'a pas pu participer au reste de la campagne 2020-21 et au Championnat d'Europe de cet été.

Le retour en forme a été long pour un homme qui continue de se poser des questions sur son avenir à Old Trafford, mais il a pu participer à 45 minutes d'action en amical lors d'une confortable victoire 4-0 de United sur Everton.

En donnant son avis sur Martial au site officiel des Red Devils, Solskjaer a déclaré : "Anthony a eu une mauvaise période avec des blessures, et bien sûr, il s'agissait de ses premières 45 minutes.

"Il s'est bien entraîné avec nous, mais comme tous les joueurs qui ont été absents pendant un certain temps, ils ont besoin d'être plus affûtés, de travailler davantage.

"Il a essayé de faire ce qu'il fallait ; ça n'a pas marché tout le temps, mais c'est mieux que ce que l'on craint parfois quand il a été blessé pendant cinq mois - depuis mars."

Martial a pris part à 36 matchs pour United la saison dernière, mais seulement 17 d'entre eux comme titulaire en Premier League.

United a décidé de renforcer ses rangs cet été, Martial devant faire face à une concurrence accrue pour les postes d'attaquants de la part de l'international anglais Jadon Sancho, qui a rejoint le club depuis Dortmund.

En défense, le compatriote de Martial, Raphael Varane, devrait être placé au poste de défenseur central aux côtés du capitaine du club, Harry Maguire. Solskjaer espère avoir un bon aperçu de ses deux grosses recrues avant de jouer l'ouverture de la Premier League contre Leeds le 14 août.

Il a ajouté : "La visite médicale de Raphael doit encore être effectuée. Il s'isole en ce moment. Il devait attendre les visas, donc malheureusement cela a pris quelques jours de plus que prévu, mais nous allons suivre les protocoles et les règles, donc cela a pris quelques jours de plus que nous espérions.

"Jadon sera là lundi et j'espère qu'il sera en bonne santé et qu'il pourra participer au match contre Leeds."

Solskjaer espère être au complet contre Leeds, mais le Covid-19 continue de perturber les plans. Dean Henderson se remet du virus, tandis que Jesse Lingard est maintenant en auto-isolement après avoir été testé positif.

Solskjaer a déclaré : "Jesse, il se sent bien, et j'espère que ça va rester comme ça, mais quand vous recevez le test positif, vous devez vous isoler même si vous vous sentez bien.

"Dean, il était positif au début, puis il est négatif dans ses tests [maintenant], mais il ne se sent pas aussi énergique ou vif qu'avant. Il est donc toujours fatigué et ressent les effets secondaires, on ne sait jamais, on a vu tellement d'effets de ce virus, donc il a encore quelques jours pour se reposer et ensuite nous le surveillerons."