Solskjaer : "Le Real ? Pogba est concentré sur Manchester United"

L'entraîneur norvégien a refusé de voir un lien entre la baisse de régime de l'international français et les rumeurs l'envoyant au Real Madrid.

a été contraint de s'incliner contre le ce mercredi en quart de finale aller de la . Les Red Devils n'ont pas réussi à faire la différence face aux Catalans. Un homme a notamment été pointé du doigt : Paul Pogba. Impressionnant durant plusieurs semaines après l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de touche, le Français est un peu rentré dans le rang, et pour la presse anglaise c'est en grande partie dû à ses envies de rejoindre le l'été prochain.

En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a réfuté une baisse de régime de Paul Pogba depuis la naissance des rumeurs envoyant le Français au Real Madrid : "Il pourrait y avoir une campagne médiatique, on ne sait jamais ce qu’il y a. Mais dans mes entretiens avec Paul Pogba, il a toujours été positif. Je ne vois aucune différence en lui quand je lui parle. Il est concentré sur la performance et c’est un joueur fier. Il fait toujours de son mieux".

"Pogba n'a jamais autant couru"

"Après 15 minutes contre Barcelone, nous pouvons parler de Fred et Scott McTominay, mais je pense que Paul nous faisait jouer. Il nous a un peu calmés, surtout en première mi-temps. C'est tombé à l'eau vers la fin mais l'effort qu'il a mis physiquement a été énorme. Il a eu sa meilleure performance physique à ce jour contre Barcelone, alors il n'a jamais autant couru sous un maillot de Manchester United. C'était brillant la manière dont l'effort et l'attitude étaient là", a ajouté le Norvégien.



L'entraîneur de Manchester United prépare déjà la saison prochaine et cherche à savoir les joueurs qui pourront l'aider à combler le retard sur les meilleures équipes du championnat : "Nous avons une certaine norme ici. Oui, nous avons eu un bon coup de pouce quand je suis arrivé mais nous avons maintenant des temps plus difficiles. Quand on gagne 5-0 ou que l'on gagne cinq matches sur le rebond, il est facile d'être footballeur. Mais ce n'est pas toujours facile. Parfois, vous perdez des matchs et votre personnalité est révélé. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait que ce sera une course facile".

"Ce sera difficile. Il s'agira de la survie du plus apte ou du meilleur, et c'est à pour ça que nous devons être impitoyables. Nous avons besoin de joueurs ici capables de nous faire avancer. Cela signifie la culture dans le vestiaire et ce que nous faisons chaque jour ici pour nous remettre au défi, car et Manchester City sont deux équipes trop loin devant pour le moment. Ce sera un travail difficile et des décisions difficiles seront prises par moi-même, Mick et le club", a conclu Ole Gunnar Solskjaer